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  3. High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey

High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey

Marmara Region, Turkey
from
€1,02M
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20
Description Description
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About the complex

We offer apartments with a panoramic view of the sea and the city.

The residence features large green areas, around-the-clock security, a three-level underground parking, a fitness center, a spa area with a sauna, a hamam and a jacuzzi, a conference room, a lounge area, a kids' playground and a play room, outdoor swimming pools for children and adults, concierge service.

Facilities and equipment in the house
  • Aluminium windows
  • Underfloor heating
  • Air conditioning
Location and nearby infrastructure
  • Airport - 35 km
  • School - 2 km
  • University - 3 km
  • City center - 14 km
  • Beach - 1 km
  • Shopping malls - 4 km
  • Main highways - 1 km
  • Bridges - 12 km
New building location
Marmara Region, Turkey

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I have interest in the property from your ad. I want more information about the property. What are the purchase conditions for foreigners? I would like to visit an apartment/house.. I would like to be informed about the total price (incl. tax, agency fee, etc.). Is it possible to buy with a loan/mortgage?
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