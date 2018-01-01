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Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey

Marmara Region, Turkey
from
€330,806
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9
Description Description
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About the complex

We offer apartments with large terraces and view of the Marmara Sea and the lake.

The residence features kids' playgrounds and sports grounds, walking paths, security, indoor and outdoor swimming pools, a sauna and a hamam, a gym, a parking.

Location and nearby infrastructure

The property is located in one of the most prestigious areas of Istanbul, close to the beautiful marina and a large park.

  • Metrobus - 3 km
  • Beach - 5 km
  • School - 3 km
  • City center - 35 km
  • Shopping center - 2 km
  • University - 3 km
  • Hospital - 3 km
  • Bus stop - 300 meters
  • E-5 highway - 3 km
  • Airport - 40 km
New building location
Marmara Region, Turkey

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Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Marmara Region, Turkey
from
€330,806
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I have interest in the property from your ad. I want more information about the property. What are the purchase conditions for foreigners? I would like to visit an apartment/house.. I would like to be informed about the total price (incl. tax, agency fee, etc.). Is it possible to buy with a loan/mortgage?
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Completion date: 2023
Современный жилой комплекс Antares Hill расположился в районе Алании Махмутлар. Этот район интересен многим отдыхающим доступными ценами, хорошо развитой городской инфраструктурой, широкими пляжами и красивыми видами. Махмутлар находится в  30 км от международного аэропорта Газипаша и в 130 км от аэропорта города Анталии. В эти аэропорты летают как регулярные, так и чартерные рейсы из-за границы, а так же, хорошо налажено сообщение между городами Турции. Вы легко сможете слетать на экскурсию в такие популярные туристические места как Мардин, Памуккале, Кападоккия, Стамбул. Для комфортного сообщения между аэропортами и Аланией проложена и поддерживается в идеальном состоянии скоростная трасса с оборудованными местами отдыха. Круглый год в Махмутлар приезжают на отдых туристы со всего мира. Здесь можно встретить европейцев, американцев, жителей стран СНГ. Вас легко поймут на любом языке во всех заведениях. Из Махмутлара можно доехать  до Алании или Газипаши. По Махмутлару проходит несколько маршрутов городских автобусов, остановки расположены каждые 300 м. Для вызова такси в Махмутларе, достаточно нажать кнопку на ближайшем столбе и машина заберет вас в течении 5 минут. Поэтому, в Махмутларе комфортно жить и отдыхать. Проект жилого комплекса Antares Hill занимает площадь 2265 кв.м. и состоит из 1 жилого блока на 54 квартиры. В этой резиденции доступны планировки квартир 1+1 и 2+1 дуплекс. Для жильцов Antares Hill предусмотрена инфраструктура на территории комплекса: Бассейн Фитнес салон Детская площадка ТВ зал Детская игровая комната Фитнес зал Хаммам Сауна Охрана Площадка с мангалом для барбекю Охрана Камеры видеонаблюдения Генератор Парковка.   Строительство жилого комплекса началось в октябре 2021 г. И закончится в декабре 2022 года. Квартиры от застройщика будут сдаваться с чистовой отделкой. Кухня и санузлы укомплектованы встроенной мебелью и сантехникой. По всей квартире на полу будет керамическое покрытие и скрытое светодиодное освещение в потолке. В оконной системе предусмотрена звуко- и теплоизоляция. В квартире установлены межкомнатные двери и стальная входная дверь. Проложены коммуникации для кондиционеров, оформлены выводы для ТВ антенны.  Каждая квартира будет оснащена видеодомофоном, а по всей территории жилого комплекса будет функционироватьWi-Fi. Жилой комплекс Antares Hill занимает выгодное расположение в Махмутларе: расстояние до ближайшего пляжа всего 1300 м, до центра Махмутлара 1000 м.  Ближайшая больница находится в 2,5 км от комплекса. Махмутлар очаровыет своим комфортом и сервисом. По городу расположено множество небольших скверов и детские площадок, привнося зеленые островки для отдыха. Из квартир в жилом комплексе Antares Hills открывается вид на горы и море. При строительстве применен повышенный уровень тепло и звукоизоляции, современные строительные и отделочные материалы. Высокие потолки придадут особое очарование вашей квартире и дополнят красивый вид за окном. Рядом с резиденцией строятся новые жилые комплексы, таким образом, вы сможете жить в новом квартале. Прямо рядом с комплексом будут открыты новые супермаркеты и объекты городской инфраструктуры. Все вышеперечисленные факторы позволят вам почувствовать себя на отдыхе, не покидая территорию своего собственного дома. Покупая квартиру с Курт групп, вы получаете послепродажное сопровождение от наших специалистов. Мы выстроим вам индивидуальный план оформления документов и адаптации в Алании, а ваш менеджер будет с вами на связи 24 часа в сутки.   Для выбора наиболее подходящих вариантов на Ваш бюджет, свяжитесь с нашими менеджерами.  
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Agency: TRANIO
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Developer: Stay Property
Stay Property offers new apartments in Istanbul – Kuciukchekmedzhe district. The following layouts are presented in the residential complex: 2 + 1, 3 + 1.The area of the apartment is from 122 to 156 m2.Istanbul is the largest city in Turkey, which is located simultaneously in two parts of the world: Europe and Asia. The city is located on the shores of the Sea of Marmara and the Black Sea, separated by the Bosphorus Strait. Istanbul is not the capital of Turkey, but has become the cultural, industrial, financial center of the country, one of the most significant cities around the world. Istanbul is a city of perspectives, cradle history with majestic mosques, unique cultural heritage, thousands of sights. Therefore, when buying an apartment in Istanbul, you will always be in the center of the world. Real estate projects are being built in modern Istanbul, which surprise you with their scope and level of comfort. Complexes with original architecture are being built here, and recently resort concepts are gaining popularity, where there are indoor and outdoor pools, recreation areas, spa.
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