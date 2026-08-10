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Жилье в Нью-Йорке, США

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969 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Нью-Йорк, США
Квартира 2 спальни
Нью-Йорк, США
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Эта новая акция предлагает нам несколько домов, распределенных в двух спальнях, двух ванных …
$385,937
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Квартира 2 спальни в Нью-Йорк, США
Квартира 2 спальни
Нью-Йорк, США
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Квартира на верхнем этаже в Arana de Mijas, Cerros del Águila Откройте для себя эту изысканн…
$410,647
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Квартира 2 спальни в Нью-Йорк, США
Квартира 2 спальни
Нью-Йорк, США
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Эксклюзивная жилая застройка 80 домов, предназначенных для максимального естественного освещ…
$623,618
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Квартира 2 спальни в Нью-Йорк, США
Квартира 2 спальни
Нью-Йорк, США
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Последние возможности приобрести новую строительную недвижимость в центре Эстепоны, рядом с …
$563,610
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Квартира 2 спальни в Нью-Йорк, США
Квартира 2 спальни
Нью-Йорк, США
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Хорошая угловая квартира на 13-м этаже с фантастическим видом на море, город и горы. Квартир…
$525,957
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Квартира 2 спальни в Нью-Йорк, США
Квартира 2 спальни
Нью-Йорк, США
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Это третья фаза комплекса Ванских садов, расположенного в районе Селво между Эстепоной и Сан…
$503,601
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Квартира 2 спальни в Нью-Йорк, США
Квартира 2 спальни
Нью-Йорк, США
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Aquire Bellen
$1,27 млн
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Квартира 2 спальни в Нью-Йорк, США
Квартира 2 спальни
Нью-Йорк, США
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Новый несравненный жилой комплекс, состоящий из 2- и 3-комнатных апартаментов, включающий ше…
$704,453
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Квартира 2 спальни в Нью-Йорк, США
Квартира 2 спальни
Нью-Йорк, США
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Он расположен в одном из самых востребованных районов города, тихом жилом районе, где жители…
$676,567
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Квартира 2 спальни в Нью-Йорк, США
Квартира 2 спальни
Нью-Йорк, США
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Мы предоставляем исключительную возможность жить в несравненной природной среде со всеми удо…
$347,108
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Квартира 2 спальни в Нью-Йорк, США
Квартира 2 спальни
Нью-Йорк, США
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Эксклюзивный жилой комплекс состоит из 144 домов с 1, 2 и 3 спальнями, распределенных в шест…
$357,698
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Квартира 1 спальня в Нью-Йорк, США
Квартира 1 спальня
Нью-Йорк, США
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Эксклюзивная жилая застройка в самом сердце Калахонды и мы знаем, что нет людей с одинаковым…
$342,402
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Пентхаус в Нью-Йорк, США
Пентхаус
Нью-Йорк, США
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Этот стильный пентхаус расположен в центральной части Андалусии, в нескольких минутах ходьбы…
$794,231
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Вилла в Нью-Йорк, США
Вилла
Нью-Йорк, США
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Линия фронта Вилла для гольфа Прекрасная просторная вилла с частным бассейном и садом, Отд…
$935,427
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Квартира 2 спальни в Нью-Йорк, США
Квартира 2 спальни
Нью-Йорк, США
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Реформированная двухкомнатная квартира на первом этаже, расположенная в Urbanization Royal M…
$364,758
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Квартира 3 спальни в Нью-Йорк, США
Квартира 3 спальни
Нью-Йорк, США
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этот стильный бутик-девелопмент удобно расположен в нескольких В нескольких минутах ходьбы о…
$858,946
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Пентхаус в Нью-Йорк, США
Пентхаус
Нью-Йорк, США
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Первый этаж без лифта. Только что снижен с 489 000 до 458 000 для быстрой продажи. Этот впеч…
$538,900
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Квартира 2 спальни в Нью-Йорк, США
Квартира 2 спальни
Нью-Йорк, США
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Эта новая застройка расположена в жилом районе Михас, в окружении престижных урбанизаций, эк…
$344,875
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Вилла в Нью-Йорк, США
Вилла
Нью-Йорк, США
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 531 м²
Огромная ВИЛЛА рядом с ФУЭНГИРОЛА Вилла в 5 минутах езды от пляжа Лос-Боличес, имеет 531 м2,…
$900,128
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Квартира 2 спальни в Нью-Йорк, США
Квартира 2 спальни
Нью-Йорк, США
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Добро пожаловать на это новое продвижение апартаментов и пентхаусов в престижной Новой Золот…
$835,413
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Квартира 2 спальни в Нью-Йорк, США
Квартира 2 спальни
Нью-Йорк, США
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Новая застройка, расположенная в тихом и жилом районе Эль-Лагарехо, в Михасе. Это уникальная…
$347,108
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Квартира 1 спальня в Нью-Йорк, США
Квартира 1 спальня
Нью-Йорк, США
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Жилой комплекс с современным и современным дизайном, который имеет в общей сложности 135 дом…
$337,695
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Квартира 2 спальни в Нью-Йорк, США
Квартира 2 спальни
Нью-Йорк, США
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Откройте для себя эксклюзивную разработку в одном из самых привилегированных районов Эстепон…
$511,838
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Квартира 1 спальня в Нью-Йорк, США
Квартира 1 спальня
Нью-Йорк, США
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Расположенный в самом сердце Михас Коста, Лас-Лагунас зарекомендовал себя как один из самых …
$301,925
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Квартира 2 спальни в Нью-Йорк, США
Квартира 2 спальни
Нью-Йорк, США
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Новый дом на побережье Коста-дель-Соль ждет вас. Откройте для себя эту очаровательную 2 спа…
$270,627
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Квартира 1 спальня в Нью-Йорк, США
Квартира 1 спальня
Нью-Йорк, США
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Расположенный в самом сердце Михас Коста, Лас-Лагунас зарекомендовал себя как один из самых …
$296,042
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Квартира 2 спальни в Нью-Йорк, США
Квартира 2 спальни
Нью-Йорк, США
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Расположенный всего в 5 минутах от Ла Кала де Михас, одного из самых популярных мест отдыха …
$464,772
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Квартира 3 спальни в Нью-Йорк, США
Квартира 3 спальни
Нью-Йорк, США
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Стильные апартаменты на первом этаже всего в 5 минутах от пляжа - Канцелада, Коста-дель-Соль…
$528,311
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Квартира 2 спальни в Нью-Йорк, США
Квартира 2 спальни
Нью-Йорк, США
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Застройка относится к генеральному плану, который предусматривает развитие нескольких жилых …
$433,356
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Квартира 3 спальни в Нью-Йорк, США
Квартира 3 спальни
Нью-Йорк, США
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Новый проект с выбором 1, 2, 3 или 4 спальни, вы можете выбрать один из многоэтажных домов, …
$703,630
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Параметры недвижимости в Нью-Йорке, США

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