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Жильё в Нью-Йорк, США

10 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Нью-Йорк, США
Квартира 2 спальни
Нью-Йорк, США
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 20
Восхитительные виды на Манхэттен! Просторная терраса! Стильная мебель и дизайн интерьеров. …
€895,105
в месяц
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Студия 1 спальня в Manhattan Community Board 1, США
Студия 1 спальня
Manhattan Community Board 1, США
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 37
Финансовый район Манхэттена, около знаменитой улицы Уолл-стрит находится улица Гринвич-стрит…
€881,334
в месяц
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Квартира 2 спальни в Нью-Йорк, США
Квартира 2 спальни
Нью-Йорк, США
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Приятные апартаменты с высокими мансардными потолками, они расположены в Нью-Йорке между Рив…
€674,771
в месяц
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Квартира 2 спальни в Нью-Йорк, США
Квартира 2 спальни
Нью-Йорк, США
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Очень приятные апартаменты в Нью-Йорке. В них можно жить самим или сдавать в аренду, получая…
€688,542
в месяц
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Квартира 2 спальни в Нью-Йорк, США
Квартира 2 спальни
Нью-Йорк, США
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Солнечный свет легко проникает в большие окна этой прекрасной квартиры с двумя спальнями и о…
€687,624
в месяц
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Квартира 2 спальни в Нью-Йорк, США
Квартира 2 спальни
Нью-Йорк, США
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Прекрасные апартаменты с 2 спальнями и 1 ванной комнатой расположены в очаровательном усажен…
€734,444
в месяц
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Квартира 2 спальни в Нью-Йорк, США
Квартира 2 спальни
Нью-Йорк, США
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 5
Престижные апартаменты в резиденции прямо на Бродвее недалеко от парка в Манхэттене. Пятиэта…
€711,493
в месяц
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Студия 1 спальня в Нью-Йорк, США
Студия 1 спальня
Нью-Йорк, США
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Стильные апартаменты в Нью-Йорке, США. Район Манхэттен. Около 750 метров до Центрального пар…
€486,570
в месяц
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Студия 1 спальня в Нью-Йорк, США
Студия 1 спальня
Нью-Йорк, США
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Привлекательная студия в Нью-Йорке, США. Район Манхэттен. В самом сердце Финансового района,…
€468,209
в месяц
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Студия 1 спальня в Нью-Йорк, США
Студия 1 спальня
Нью-Йорк, США
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Просторная студия в Нью-Йорке площадью 50 кв.м. Если поставить перегородки или стены, то мож…
€472,799
в месяц
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Параметры недвижимости в Нью-Йорк, США

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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