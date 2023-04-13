Купить недвижимость в США

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213 объектов найдено
Дом 4 спальнив Rose Hill, США
Дом 4 спальни
Rose Hill, США
5 Количество комнат 4 ванных комнат 246 м²
€ 1,805,608
Этот проект, расположенный в Кадыкёе, предлагает множество возможностей как для транспорта, …
Кондо 2 спальнив Аркадия, США
Кондо 2 спальни
Аркадия, США
2 ванных комнат 89 м²
€ 140,942
Property in Punta Gorda Invest in the United States in one of our properties This…
Квартира 3 комнатыв Майами, США
Квартира 3 комнаты
Майами, США
3 Количество комнат 576 м²
€ 1,810,000
Добро пожаловать в ваш новый рай на набережной в небе! Угловой блок в роскошном Parque Tower…
Таунхаус 3 спальнив Филадельфия, США
Таунхаус 3 спальни
Филадельфия, США
1 ванных комнат 103 м²
€ 109,117
Real estate investment in Philadelphia Choose a safe investment in the USA This P…
Дом 3 спальнив Детройт, США
Дом 3 спальни
Детройт, США
1 ванных комнат 95 м²
€ 82,747
Choose to invest in Detroit Among the most profitable and safe real estate investment…
Кондо 2 спальнив Beacon Square, США
Кондо 2 спальни
Beacon Square, США
1 ванных комнат 91 м²
€ 100,024
Real estate investments in New Port Richey Invest in Florida and secure a net yield o…
Дом 2 спальнив Детройт, США
Дом 2 спальни
Детройт, США
1 ванных комнат 66 м²
€ 82,747
Choose to invest in Detroit Among the most profitable and safe real estate investment…
Таунхаус 3 спальнив Филадельфия, США
Таунхаус 3 спальни
Филадельфия, США
1 ванных комнат 81 м²
€ 104,570
Real estate investment in Philadelphia Choose a safe investment in the USA This P…
Таунхаус 3 спальнив Филадельфия, США
Таунхаус 3 спальни
Филадельфия, США
1 ванных комнат 93 м²
€ 118,210
Real estate investment in Philadelphia Choose a safe investment in the USA This P…
Дом 3 спальнив Calabash, США
Дом 3 спальни
Calabash, США
9 Количество комнат 3 ванных комнат 209 м² Количество этажей 2
€ 500,027
Приходите и посмотрите на этот удивительный дом с тремя спальнями и тремя ванными комнатами,…
Дом 4 спальнив Calabash, США
Дом 4 спальни
Calabash, США
9 Количество комнат 4 ванных комнат 343 м²
€ 653,791
Это дыхание, 3696 кв. ft Signature Home разработан выдающимся, отмеченный наградами художник…
Кондо 5 спаленв Майами-Дейд, США
Кондо 5 спален
Майами-Дейд, США
6 ванных комнат 735 м² 53/57 Этаж
€ 11,366,325
В этом двухэтажном убежище в облаках открывается максимальный вид на воду через окна от пола…
Кондо 1 спальняв Майами, США
Кондо 1 спальня
Майами, США
2 Количество комнат 2 ванных комнат 143 м² Количество этажей 75
€ 1,061,978
Baccarat Hotel & amp; Резиденции предназначены для того, чтобы вовремя перенести жителей в б…
Дом 3 спальнив Детройт, США
Дом 3 спальни
Детройт, США
1 ванных комнат 170 м²
€ 127,303
Choose to invest in Detroit A stable and high yielding real estate investment in the …
Виллав Калифорния, США
Вилла
Калифорния, США
800 м²
€ 7,898,000
США штат Калифорния округ Лос Анджелес г.Беверли-Хиллз Вилла в средизе…
Виллав Калифорния, США
Вилла
Калифорния, США
1 320 м²
€ 21,940,000
США штат Калифорния округ Лос Анджелес г.Беверли-Хиллз Современная вил…
Виллав Калифорния, США
Вилла
Калифорния, США
910 м²
€ 15,715,000
США Калифорния, Лос Анджелес, Hollywood Hills &nbsp; Вилла в Hollywood Hi…
Виллав Калифорния, США
Вилла
Калифорния, США
672 м²
€ 9,602,000
США Калифорния, Лос Анджелес, Энсино &nbsp; Вилла на возвышенности &a…
Виллав Калифорния, США
Вилла
Калифорния, США
€ 23,570,000
США Калифорния, Лос Анджелес &nbsp; Вилла с видом на океан &nbsp;…
Домв Калифорния, США
Дом
Калифорния, США
958 м²
€ 17,457,000
США Штат Калифорния, Округ Лос Анджелес, г. Беверли- Хиллз &nbsp; …
Виллав Калифорния, США
Вилла
Калифорния, США
1 115 м²
€ 19,640,250
США Штат Калифорния, Округ Лос Анджелес, г.Беверли- Хиллз &nbsp; …
Виллав Калифорния, США
Вилла
Калифорния, США
870 м²
€ 13,311,725
США Штат Калифорния, Округ Лос Анджелес, г.Беверли- Хиллз &nbsp; …
Виллав Калифорния, США
Вилла
Калифорния, США
872 м²
€ 21,780,000
США Штат Калифорния, Округ Лос Анджелес, г.Беверли- Хиллз &nbsp; …
Домв Калифорния, США
Дом
Калифорния, США
1 680 м²
€ 23,570,000
США Штат Калифорния, Округ Лос Анджелес, г.Беверли- Хиллз &nbsp; …
Виллав Калифорния, США
Вилла
Калифорния, США
921 м²
€ 26,200,000
США Штат Калифорния, Округ Лос Анджелес, г. Беверли- Хиллз &nbsp; …
Виллав Калифорния, США
Вилла
Калифорния, США
1 168 м²
€ 13,956,000
США Штат Калифорния, Округ Лос Анджелес, г. Беверли- Хиллз &nbsp; …
Виллав Калифорния, США
Вилла
Калифорния, США
1 146 м²
€ 13,050,000
США Штат Калифорния, Округ Лос Анджелес &nbsp; Современная вилла&…
Домв Калифорния, США
Дом
Калифорния, США
1 047 м²
€ 17,454,000
США Штат Калифорния, Округ Лос Анджелес &nbsp; Особняк в центре Бев…
Дом 4 спальнив Даллас, США
Дом 4 спальни
Даллас, США
5 ванных комнат 339 м²
€ 932,039
Расположенный на историческом бульваре Лейквуд дом с 4 спальнями и 5 ванными комнатами сохра…
Дом 3 спальнив Даллас, США
Дом 3 спальни
Даллас, США
3 ванных комнат 267 м²
€ 468,293
Этот элегантный дом расположен всего в 6,4 км от центра Далласа и в нескольких минутах от кр…

Регионы с недвижимостью на продажу

Union Hill-Novelty Hill
Флорида
Техас
Даллас
Майами
Детройт
Мичиган
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Северная Каролина
Филадельфия
Elfers
Manhattan Community Board 1
Palm Harbor
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Параметры недвижимости в США

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Недвижимость в США: предпочтения американцев

Соединённые Штаты Америки — легендарная сверхдержава для эмигрантов. Для одних иностранцев — идеальный край для жизни с новыми возможностями, для других — сплошное разочарование. Так или иначе, к США сложно относиться равнодушно. Государство уже много лет притягивает многонациональных жителей планеты Земля.

Недвижимость в США: предпочтения американцев

Так повелось, что средняя семья предпочитает купить таунхаус или небольшой коттедж в США с отоплением и подогревом воды, столовой и большой гостиной. До ближайшего города будет 50–70 километров.

Штат и квартал — основная составляющая цены, которую можно выплачивать в кредит под 5–10% годовых в течение тридцати лет. А вот коммунальные услуги — существенная статья расходов — 18–20% семейного дохода.

Иностранцы при большом желании и должном упорстве непременно найдут достойный вариант на любой кошелек. Привычная цена недвижимости в США — около $216 000.

Штат, климат, близость к океану, горы, городская суета или эко-жизнь... Все зависит от личных предпочтений. Реальность рабочих мест — также немаловажный фактор.

Такая разная Америка: выбор города и стоимость жилья

Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Окленд, Бостон и Нью-Йорк — спрос на аренду недвижимости стремительно растет. Это и понятно — крупные города и другой рынок.

Нью-Йорк (или неофициально «Большое Яблоко») — мегаполис, «муравейник» и город мечты. Желающим обосноваться в самом густонаселенном штате нужно знать, что здесь средняя цена имущества в 2019 году — от $500 000.

Безусловно, ценовая категория разная. Особенно это чувствуется на Манхэттене. Это может быть двухкомнатная квартира за $1 млн. или пентхаус за $50 млн. Считается, что среднестатистический успешный житель Манхэттена может позволить себе квартиру стоимостью $10 млн.

Квартиры на легендарной Пятой авеню можно искать обладателям $1,5 млн., при ограниченном бюджете можно попробовать Восточный Гарлем и найти студию за $160 000. Риск? Сейчас много говорят, что криминальность сильно преувеличена и это стереотип. Выбор традиционно за покупателем.

И все же лидер продаж недвижимости в США — Майами, со средней стоимостью квартир $232 449. Кстати, по сравнению с первичным жильем, а также элитными апартаментами, американская «вторичка» продается гораздо лучше.

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