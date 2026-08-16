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Жилье в Майами-Дейд, США

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Майами
132
140 объектов найдено
Дуплекс 9 комнат в Майами, США
Дуплекс 9 комнат
Майами, США
Число комнат 9
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 10 864 м²
Количество этажей 1
Невероятная возможность приобрести Bayshore Ridge Estate, новый тропический современный дом …
$24,50 млн
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Исключительная возможность приобрести новую однокомнатную квартиру премиум-класса в Свети Ст…
$201,798
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Квартира расположена на Тушке Пут (Булевар Станка Радоница No 41) Он расположен на 5-м этаже…
$147,080
НДС
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Продается однокомнатная квартира - 44 м2 - Будва, Маслинджак, Черногория Продается: Современ…
$158,846
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Тиват, Порто Черногория - Квартира с одной спальней в здании Baia, резиденции Regent Pool Cl…
$811,880
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Двухкомнатная квартира в здании Актон за Воли в Городском квартале. Он расположен в одном из…
$252,977
НДС
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 1 комната в Майами, США
Вилла 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 346 м²
$2,35 млн
НДС
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Вилла 1 комната в Майами, США
Вилла 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Восстановленный каменный дом с 1919 года - недалеко от Будвы, Котора, Тивата и пляжей На про…
$400,057
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
$164,729
НДС
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Вилла 1 комната в Майами, США
Вилла 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Двухкомнатная вилла площадью 264,46 м2 доступна вне плана в новой разработке Lustica Bay на …
$2,95 млн
НДС
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Квартира 3 спальни в Майами, США
Квартира 3 спальни
Майами, США
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Сдаем в аренду роскошно обставленную и современную квартиру в Будве на длительный срок. Он р…
$2,589
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Продается: Новый дом в Ульцине - рядом с Копакабаной Пляж Недавно построенный дом для продаж…
$247,094
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Эта современная разработка сочетает в себе роскошь, функциональность и естественную красоту,…
$148,256
НДС
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Студия 1 комната в Майами, США
Студия 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Продается новая, меблированная квартира-студия, 25 м2, на 6-м этаже 9-этажного здания, в зда…
$114,134
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Расположенная в престижной резиденции Kings Park (бывший отель Nikić), эта полностью отремон…
$180,769
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Апартаменты с 2 спальнями - Забьело, Подгорица - 50 м2 - € 700 / месяц 📍 Расположенная в ожи…
$824
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 3
Просторный 3-комнатный дом недалеко от центра города - Cetinje Расположенный в очень желател…
$308,868
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Продается однокомнатная квартира в Бечичи в 400 метрах от пляжа за магазином Idea. Площадь 4…
$164,729
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Однокомнатная квартира на продажу строится в Ульцине. Квартира расположена в 3 км от Малого …
$94,689
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Двухкомнатная квартира площадью 87 м2, расположенная в одном из красивейших городов Которско…
$464,772
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
$458,889
НДС
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Вилла 1 комната в Майами, США
Вилла 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
SMART HOME Built to German Standards - Quiet Location, Everything Within Reach Modern Smart …
$467,125
НДС
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Студия 1 комната в Майами, США
Студия 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Квартира-студия Свети Стефан в 30 метрах от моря. Вид на море, имеет отдельный вход, располо…
$92,954
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Просторная семейная квартира площадью 85 м2, расположенная на третьем этаже, предназначенная…
$220,031
НДС
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Вилла 1 комната в Майами, США
Вилла 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Площадь 240 м²
Расположенная в одной из самых красивых частей Старого города, эта аутентичная каменная недв…
$694,216
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
$260,625
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Меблированная квартира с парковкой на продажу - Donja Lastva, Tivat Расположенная в востребо…
$294,160
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Продается полностью меблированная 2-комнатная квартира общей площадью 68 м2, расположенная н…
$329,459
НДС
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Вилла в Майами, США
Вилла
Майами, США
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 424 м²
Уникальная возможность приобрести полностью отреставрированную бутик-недвижимость в Тивате, …
$1,51 млн
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Квартира для продажи в Мазине, Тиват - Вид на море Расположенная в меньшем жилом доме в райо…
$270,627
НДС
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Типы недвижимости в Майами-Дейд

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Майами-Дейд, США

с видом на море
с бассейном
Недорогая
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