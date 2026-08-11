Покупка бизнеса в США

О программе иммиграции

Обращаем Ваше внимание на то, что правительство Америки не выдает ПМЖ, ВНЖ или Гражданство, лицам которые приобрели или открыли бизнес в США!

Правительство США предлагает иностранным предпринимателям, которые хотят приобрести готовый бизнес в Штатах и управлять им, визы для временного или постоянного проживания. Самые популярные визы - категории Е-2, L-1.

ВИЗА Е-2

В сравнении с другими инвестиционными программами, виза инвестора Е2 в США имеет ряд значительных преимуществ, упрощающих процесс её оформления и делающих её более доступной для бизнесменов, которые могут обращаться за визой E-2. Во-первых, сроки обработки заявления сравнительно небольшие – до трёх-четырёх месяцев. Ещё один бесспорный плюс, выгодно отличающий визу инвестора E-2 от остальных – это сравнительно небольшой объём инвестиций. Считается, что эта сумма должна быть примерно равна 100 тысячам долларов.

ВИЗА L-1

Виза L1 для иностранных бизнесменов в первую очередь предназначена для того чтобы международные компании имели возможность направлять из-за рубежа своих руководящих сотрудников для работы в филиалах компании на территории США. Но, несмотря на это, получение визы L1 позволяет вам инвестировать денежные средства в развитие экономики соединенных штатов и рассчитывать на получение права на постоянное место жительства. L1 — это виза для нерезидентов, которая выдается на срок до трех лет с возможностью подачи заявления на продление пребывания.

Главная разница между визами L1 и визами категории Е заключается в том, что виза L1 – рабочая, но позволяет создать новый бизнес в США как филиал зарубежной компании работать там управляющим , а визы категории Е требуют вложения инвестиций в создание нового или покупку действующего бизнеса с созданием новых рабочих мест либо инвестировать в убыточное предприятие с целью увеличения показателей его доходности.