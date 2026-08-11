Покупка бизнеса в США

Обращаем Ваше внимание на то, что правительство Америки не выдает ПМЖ, ВНЖ или Гражданство, лицам которые приобрели или открыли бизнес в США!
Правительство США предлагает иностранным предпринимателям, которые хотят приобрести готовый бизнес в Штатах и управлять им, визы для временного или постоянного проживания. Самые популярные визы - категории Е-2, L-1.
ВИЗА Е-2
В сравнении с другими инвестиционными программами, виза инвестора Е2 в США имеет ряд значительных преимуществ, упрощающих процесс её оформления и делающих её более доступной для бизнесменов, которые могут обращаться за визой E-2. Во-первых, сроки обработки заявления сравнительно небольшие – до трёх-четырёх месяцев. Ещё один бесспорный плюс, выгодно отличающий визу инвестора E-2 от остальных – это сравнительно небольшой объём инвестиций. Считается, что эта сумма должна быть примерно равна 100 тысячам долларов.
ВИЗА L-1
Виза L1 для иностранных бизнесменов в первую очередь предназначена для того чтобы международные компании имели возможность направлять из-за рубежа своих руководящих сотрудников для работы в филиалах компании на территории США. Но, несмотря на это, получение визы L1 позволяет вам инвестировать денежные средства в развитие экономики соединенных штатов и рассчитывать на получение права на постоянное место жительства. L1 — это виза для нерезидентов, которая выдается на срок до трех лет с возможностью подачи заявления на продление пребывания.
Главная разница между визами L1 и визами категории Е заключается в том, что виза L1 – рабочая, но позволяет создать новый бизнес в США как филиал зарубежной компании работать там управляющим , а визы категории Е требуют вложения инвестиций в создание нового или покупку действующего бизнеса с созданием новых рабочих мест либо инвестировать в убыточное предприятие с целью увеличения показателей его доходности.
Для визы Е-2
Стоит помнить, что американская виза инвестора E2 является неиммиграционной, то есть, не даёт право остаться в стране или подавать документы на легализацию статуса. Ведь таким образом вы просто продемонстрируете, что инвестиции для вас – всего лишь средство получения гражданства, и развивать бизнес вы не намерены. Это может стать основанием для аннулирования вашей визы.
Гражданам Беларуси и России в настоящее время виза инвестора E-2 недоступна!
Страны соглашения, которым доступна выдача визы Е-2 :
(Украина, Азербайджан, Армения, Болгария, Грузия, Израиль, Казахстан, Молдова и другие..)
Чтобы получить визу Е-2 инвестору необходимо:
Для визы L-1
На получение данной визы в целях иммиграции в США могут рассчитывать директора или управляющие в иностранной компании, имеющей деловые связи с американской компанией. А также лица, въезжающие на территорию США с целью работы на управляющей должности в филиале своей компании или в американской партнерской компании.
То есть, если у вас есть даже небольшая компании или вы являетесь ее совладельцем, тогда вы можете открыть дочернее предприятие в США рассчитывать на получение визы L1.
Ограничений по странам нет!
Для визы Е-2
В зависимости от страны гражданства, требуемые документы для оформления visa Е-2 могут быть разные. Как минимум, потребуется иметь на руках бизнес-план, договор покупки компании (аренды или покупки помещения для размещения компании), подтверждения перевода средств на эскроу-счет, подтверждение владением 50% акций компании. Также проходя собеседование в консульстве, потребуется иметь квитанции об оплате регистрационного сбора. Также необходимо будет предоставить подтверждение легальности происхождения средств, которые вы инвестируете. Стоит отметить, что для этих целей в США разрешено использовать наследство, подаренные или выигранные средства. Главное условие – это законность их происхождения.
Для визы L-1
Как правило, получение визы состоит из двух этапов:
Необходимые документы - определяются для каждого конкретного заявителя отдельно.
В случае, если виза в США будет оформляться и для членов семьи, им также потребуется подать заявление и пройти собеседование в посольстве (одновременно с главным заявителем). Срок обработки заявки зависит от консульства – от нескольких недель до месяцев. Самое быстрое оформление визы происходит непосредственно в США.
Срок действия визы инвестора Е-2 в США зависит от страны гражданства заявителя. Срок пребывания в США в статусе инвестора E-2 равен двум годам. Если ваше предприятие продолжает удовлетворять требованиям визы Е-2, то вы можете продлить свой срок пребывания, не выезжая из страны. Подтверждать эффективность и рентабельность вашего бизнеса необходимо каждые 2 года.
Держатель визы L1 и его американский работодатель могут подать документы на продление визы до истечения первоначального срока действия визы. Продление может предоставляться на срок до двух лет до определенного срока. По визовой программе L1A сотрудникам могут предоставить продление на срок до семи лет.