Купить дом в США

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61 объект найдено
Дом 4 спальнив Rose Hill, США
Дом 4 спальни
Rose Hill, США
5 Количество комнат 4 ванных комнат 246 м²
€ 1,805,608
Этот проект, расположенный в Кадыкёе, предлагает множество возможностей как для транспорта, …
Таунхаус 3 спальнив Филадельфия, США
Таунхаус 3 спальни
Филадельфия, США
1 ванных комнат 103 м²
€ 109,117
Real estate investment in Philadelphia Choose a safe investment in the USA This P…
Дом 3 спальнив Детройт, США
Дом 3 спальни
Детройт, США
1 ванных комнат 95 м²
€ 82,747
Choose to invest in Detroit Among the most profitable and safe real estate investment…
Дом 2 спальнив Детройт, США
Дом 2 спальни
Детройт, США
1 ванных комнат 66 м²
€ 82,747
Choose to invest in Detroit Among the most profitable and safe real estate investment…
Таунхаус 3 спальнив Филадельфия, США
Таунхаус 3 спальни
Филадельфия, США
1 ванных комнат 81 м²
€ 104,570
Real estate investment in Philadelphia Choose a safe investment in the USA This P…
Таунхаус 3 спальнив Филадельфия, США
Таунхаус 3 спальни
Филадельфия, США
1 ванных комнат 93 м²
€ 118,210
Real estate investment in Philadelphia Choose a safe investment in the USA This P…
Дом 3 спальнив Calabash, США
Дом 3 спальни
Calabash, США
9 Количество комнат 3 ванных комнат 209 м² Количество этажей 2
€ 500,027
Приходите и посмотрите на этот удивительный дом с тремя спальнями и тремя ванными комнатами,…
Дом 4 спальнив Calabash, США
Дом 4 спальни
Calabash, США
9 Количество комнат 4 ванных комнат 343 м²
€ 653,791
Это дыхание, 3696 кв. ft Signature Home разработан выдающимся, отмеченный наградами художник…
Дом 3 спальнив Детройт, США
Дом 3 спальни
Детройт, США
1 ванных комнат 170 м²
€ 127,303
Choose to invest in Detroit A stable and high yielding real estate investment in the …
Виллав Калифорния, США
Вилла
Калифорния, США
1 320 м²
€ 21,940,000
США штат Калифорния округ Лос Анджелес г.Беверли-Хиллз Современная вил…
Виллав Калифорния, США
Вилла
Калифорния, США
800 м²
€ 7,898,000
США штат Калифорния округ Лос Анджелес г.Беверли-Хиллз Вилла в средизе…
Виллав Калифорния, США
Вилла
Калифорния, США
672 м²
€ 9,602,000
США Калифорния, Лос Анджелес, Энсино &nbsp; Вилла на возвышенности &a…
Виллав Калифорния, США
Вилла
Калифорния, США
910 м²
€ 15,715,000
США Калифорния, Лос Анджелес, Hollywood Hills &nbsp; Вилла в Hollywood Hi…
Домв Калифорния, США
Дом
Калифорния, США
958 м²
€ 17,457,000
США Штат Калифорния, Округ Лос Анджелес, г. Беверли- Хиллз &nbsp; …
Виллав Калифорния, США
Вилла
Калифорния, США
€ 23,570,000
США Калифорния, Лос Анджелес &nbsp; Вилла с видом на океан &nbsp;…
Виллав Калифорния, США
Вилла
Калифорния, США
1 115 м²
€ 19,640,250
США Штат Калифорния, Округ Лос Анджелес, г.Беверли- Хиллз &nbsp; …
Виллав Калифорния, США
Вилла
Калифорния, США
870 м²
€ 13,311,725
США Штат Калифорния, Округ Лос Анджелес, г.Беверли- Хиллз &nbsp; …
Домв Калифорния, США
Дом
Калифорния, США
1 680 м²
€ 23,570,000
США Штат Калифорния, Округ Лос Анджелес, г.Беверли- Хиллз &nbsp; …
Виллав Калифорния, США
Вилла
Калифорния, США
872 м²
€ 21,780,000
США Штат Калифорния, Округ Лос Анджелес, г.Беверли- Хиллз &nbsp; …
Виллав Калифорния, США
Вилла
Калифорния, США
921 м²
€ 26,200,000
США Штат Калифорния, Округ Лос Анджелес, г. Беверли- Хиллз &nbsp; …
Виллав Калифорния, США
Вилла
Калифорния, США
1 168 м²
€ 13,956,000
США Штат Калифорния, Округ Лос Анджелес, г. Беверли- Хиллз &nbsp; …
Виллав Калифорния, США
Вилла
Калифорния, США
1 146 м²
€ 13,050,000
США Штат Калифорния, Округ Лос Анджелес &nbsp; Современная вилла&…
Домв Калифорния, США
Дом
Калифорния, США
1 047 м²
€ 17,454,000
США Штат Калифорния, Округ Лос Анджелес &nbsp; Особняк в центре Бев…
Дом 4 спальнив Даллас, США
Дом 4 спальни
Даллас, США
5 ванных комнат 339 м²
€ 932,039
Расположенный на историческом бульваре Лейквуд дом с 4 спальнями и 5 ванными комнатами сохра…
Дом 3 спальнив Даллас, США
Дом 3 спальни
Даллас, США
3 ванных комнат 267 м²
€ 468,293
Этот элегантный дом расположен всего в 6,4 км от центра Далласа и в нескольких минутах от кр…
Дом 4 спальнив Даллас, США
Дом 4 спальни
Даллас, США
7 Количество комнат 4 ванных комнат 412 м²
€ 908,397
Потрясающий дом, расположенный в красивой Престон-Холлоу. Этот дом предлагает освежающую пла…
Дом 6 спаленв Даллас, США
Дом 6 спален
Даллас, США
7 ванных комнат 673 м²
€ 1,590,376
Престижная постройка на заказ '08 в районе Престон Холлоу в Далласе. Кажется, будто вы ж…
Дом 4 спальнив Даллас, США
Дом 4 спальни
Даллас, США
5 ванных комнат 760 м²
€ 3,545,384
Элегантный и стильный, этот изысканно обставленный дом - редкость, сочетающая роскошь и расп…
Дом 5 спаленв Даллас, США
Дом 5 спален
Даллас, США
6 ванных комнат 626 м²
€ 2,090,494
Этот великолепный дом, расположенный на фервее престижной Престон-Холлоу, был полностью обно…
Дом 4 спальнив Даллас, США
Дом 4 спальни
Даллас, США
5 Количество комнат 3 ванных комнат 317 м²
€ 772,819
Великолепный современный дом с открытой и яркой планировкой, чистыми линиями, гладкой тексту…

Регионы с недвижимостью на продажу

Union Hill-Novelty Hill
Техас
Даллас
Детройт
Мичиган
Пенсильвания
Северная Каролина
Филадельфия

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