Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. США
  3. округ Нью-Йорк
  4. Жилая

Жильё в округе Нью-Йорк, США

квартиры
9
9 объектов найдено
Студия 1 комната в Нью-Йорк, США
Студия 1 комната
Нью-Йорк, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Просторная студия в Нью-Йорке площадью 50 кв.м. Если поставить перегородки или стены, то мож…
$515,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Нью-Йорк, США
Квартира 3 комнаты
Нью-Йорк, США
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 20
Восхитительные виды на Манхэттен! Просторная терраса! Стильная мебель и дизайн интерьеров. …
$975,000
Оставить заявку
Студия 1 комната в Нью-Йорк, США
Студия 1 комната
Нью-Йорк, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 37
Финансовый район Манхэттена, около знаменитой улицы Уолл-стрит находится улица Гринвич-стрит…
$960,000
Оставить заявку
Студия 1 комната в Нью-Йорк, США
Студия 1 комната
Нью-Йорк, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Привлекательная студия в Нью-Йорке, США. Район Манхэттен. В самом сердце Финансового района,…
$510,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Нью-Йорк, США
Квартира 3 комнаты
Нью-Йорк, США
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 5
Престижные апартаменты в резиденции прямо на Бродвее недалеко от парка в Манхэттене. Пятиэта…
$775,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Нью-Йорк, США
Квартира 3 комнаты
Нью-Йорк, США
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Прекрасные апартаменты с 2 спальнями и 1 ванной комнатой расположены в очаровательном усажен…
$799,999
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Нью-Йорк, США
Квартира 3 комнаты
Нью-Йорк, США
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Солнечный свет легко проникает в большие окна этой прекрасной квартиры с двумя спальнями и о…
$749,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Нью-Йорк, США
Квартира 3 комнаты
Нью-Йорк, США
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Очень приятные апартаменты в Нью-Йорке. В них можно жить самим или сдавать в аренду, получая…
$750,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Нью-Йорк, США
Квартира 3 комнаты
Нью-Йорк, США
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Приятные апартаменты с высокими мансардными потолками, они расположены в Нью-Йорке между Рив…
$735,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в округе Нью-Йорк, США

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти