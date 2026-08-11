Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. США
  3. Филадельфия
  4. Жилая

Жилье в Филадельфии, США

;
Филадельфия
3
3 объекта найдено
Таунхаус в Филадельфия, США
Таунхаус
Филадельфия, США
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Real estate investment in Philadelphia Choose a safe investment in the USA This Phil…
$120,000
Оставить заявку
Таунхаус в Филадельфия, США
Таунхаус
Филадельфия, США
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Real estate investment in Philadelphia Choose a safe investment in the USA This Phil…
$115,000
Оставить заявку
Таунхаус в Филадельфия, США
Таунхаус
Филадельфия, США
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Real estate investment in Philadelphia Choose a safe investment in the USA This Phil…
$130,000
Оставить заявку
TekceTekce
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Филадельфии

дома

Параметры недвижимости в Филадельфии, США

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти