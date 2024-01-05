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Квартиры-студии в США

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4 объекта найдено
Студия 1 спальня в Manhattan Community Board 1, США
Студия 1 спальня
Manhattan Community Board 1, США
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 37
Финансовый район Манхэттена, около знаменитой улицы Уолл-стрит находится улица Гринвич-стрит…
€876,638
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Студия 1 спальня в Нью-Йорк, США
Студия 1 спальня
Нью-Йорк, США
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Стильные апартаменты в Нью-Йорке, США. Район Манхэттен. Около 750 метров до Центрального пар…
€483,977
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Языки общения: English, Русский
Студия 1 спальня в Нью-Йорк, США
Студия 1 спальня
Нью-Йорк, США
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Привлекательная студия в Нью-Йорке, США. Район Манхэттен. В самом сердце Финансового района,…
€465,714
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Языки общения: English, Русский
Студия 1 спальня в Нью-Йорк, США
Студия 1 спальня
Нью-Йорк, США
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Просторная студия в Нью-Йорке площадью 50 кв.м. Если поставить перегородки или стены, то мож…
€470,280
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