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Жилье в Мичигане, США

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Детройт
6
6 объектов найдено
Дом 3 спальни в Детройт, США
Дом 3 спальни
Детройт, США
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Инвестировать в Детройте (США) Дом 3 Кровати 1 Ванная - цена 82000 $ - Аренда - > Ежемеся…
$82,000
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Дом 4 комнаты в Детройт, США
Дом 4 комнаты
Детройт, США
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Инвестировать в Детройт (США) Дом 3 Кровати 1 Баня - цена 72000 $ - Аренда - > Ежемесячно…
$72,000
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Дом 4 спальни в Детройт, США
Дом 4 спальни
Детройт, США
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Инвестировать в Детройт (США) Дом 4 Кровати 1 Баня - цена 78000 $ - Аренда - > Ежемесячно…
$78,000
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Дом 2 спальни в Детройт, США
Дом 2 спальни
Детройт, США
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Choose to invest in Detroit Among the most profitable and safe real estate investments i…
$91,000
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Дом 3 спальни в Детройт, США
Дом 3 спальни
Детройт, США
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Choose to invest in Detroit A stable and high yielding real estate investment in the USA…
$140,000
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Дом 3 спальни в Детройт, США
Дом 3 спальни
Детройт, США
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Choose to invest in Detroit Among the most profitable and safe real estate investments i…
$91,000
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