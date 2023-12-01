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Жильё в Филадельфия, США

3 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с холодильником, с плитой, с отоплением в Филадельфия, США
Таунхаус 3 спальни с холодильником, с плитой, с отоплением
Филадельфия, США
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Real estate investment in Philadelphia Choose a safe investment in the USA This P…
€110,075
в месяц
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Таунхаус 3 спальни с холодильником, с плитой, с отоплением в Филадельфия, США
Таунхаус 3 спальни с холодильником, с плитой, с отоплением
Филадельфия, США
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Real estate investment in Philadelphia Choose a safe investment in the USA This P…
€105,489
в месяц
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Таунхаус 3 спальни с холодильником, с плитой, с отоплением в Филадельфия, США
Таунхаус 3 спальни с холодильником, с плитой, с отоплением
Филадельфия, США
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Real estate investment in Philadelphia Choose a safe investment in the USA This P…
€119,248
в месяц
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Параметры недвижимости в Филадельфия, США

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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