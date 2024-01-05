Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. США
  3. Жилая
  4. Кондоминиумы

Кондо в США

Кондо В архив
Очистить
10 объектов найдено
Кондо 1 спальня в Новый Орлеан, США
Кондо 1 спальня
Новый Орлеан, США
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Просторный свет заполнен 1 кровать/1 ванна Unit w/ Большой частный балкон над двором 4-го эт…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Кондо 2 спальни с балконом, с кондиционером, с холодильником в Аркадия, США
Кондо 2 спальни с балконом, с кондиционером, с холодильником
Аркадия, США
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Property in Punta Gorda Invest in the United States in one of our properties This…
€141,541
Оставить заявку
Кондо 2 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой в Beacon Square, США
Кондо 2 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Beacon Square, США
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Real estate investments in New Port Richey Invest in Florida and secure a net yield o…
€100,448
Оставить заявку
Кондо 5 спален в Майами-Дейд, США
Кондо 5 спален
Майами-Дейд, США
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 735 м²
Этаж 53/57
В этом двухэтажном убежище в облаках открывается максимальный вид на воду через окна от пола…
€11,41 млн
Оставить заявку
Кондо 1 спальня в Майами, США
Кондо 1 спальня
Майами, США
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 75
Baccarat Hotel & amp; Резиденции предназначены для того, чтобы вовремя перенести жителей в б…
€1,07 млн
Оставить заявку
Кондо 2 спальни в Майами, США
Кондо 2 спальни
Майами, США
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 14
Очаровывание места жительства с панорамными видами Горизонта Майами и Biscayne-Bay. Просторн…
€409,098
Оставить заявку
Кондо 1 комната с бассейном в Майами, США
Кондо 1 комната с бассейном
Майами, США
Число комнат 1
TAX FREE program.full удобства впечатляющее ЗДАНИЕ
€410,924
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Майами, США
Кондо 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 57
СИМВОЛ Брикелл. Фантастический вид от этого реконструированного Пентхауса. Красивые мраморны…
€439,000
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Майами, США
Кондо 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
€913,165
Оставить заявку
Кондо 1 комната с бассейном в Майами, США
Кондо 1 комната с бассейном
Майами, США
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 2
Просторный, Реконструированный, Яркий и Тихий. Вы будете любить эту огромную 1 спальню, 2 ва…
€455,669
Оставить заявку

Параметры недвижимости в США

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти