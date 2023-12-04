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Жильё в Майами, США

квартиры
3
14 объектов найдено
Кондо 1 спальня в Майами, США
Кондо 1 спальня
Майами, США
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 75
Baccarat Hotel & amp; Резиденции предназначены для того, чтобы вовремя перенести жителей в б…
€1,07 млн
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Квартира 5 спален в Майами, США
Квартира 5 спален
Майами, США
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Просторный, переезд Состояние дома в Key Biscayne является идеальным местом для развлечения …
€2,02 млн
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Квартира в Майами, США
Квартира
Майами, США
Цена по запросу
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Квартира в Майами, США
Квартира
Майами, США
Резиденция Aston Martin в Майами будет состоять из 391 резиденций-кондоминиумов, это перва…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Майами, США
Дом 4 спальни
Майами, США
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Абсолютно красивый и реконструированный дом с отличной отделкой и готовым к переезду. Этот п…
€1,76 млн
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Квартира 2 спальни в Майами, США
Квартира 2 спальни
Майами, США
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 6
Большие 2 спальни/2 ванные комнаты, перестроенные, красивые плитки полы, некоторые виды на о…
€455,308
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Квартира в Майами, США
Квартира
Майами, США
- Первое Кондо Building в мире на базе Airbnb. Ваш агрегат будет доступен для аренды на Airb…
€275,945
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Кондо 2 спальни в Майами, США
Кондо 2 спальни
Майами, США
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 14
Очаровывание места жительства с панорамными видами Горизонта Майами и Biscayne-Bay. Просторн…
€412,077
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Кондо 1 комната с бассейном в Майами, США
Кондо 1 комната с бассейном
Майами, США
Комнаты 1
TAX FREE program.full удобства впечатляющее ЗДАНИЕ
€413,917
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Кондо 1 комната в Майами, США
Кондо 1 комната
Майами, США
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 57
СИМВОЛ Брикелл. Фантастический вид от этого реконструированного Пентхауса. Красивые мраморны…
€439,000
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Кондо 1 комната в Майами, США
Кондо 1 комната
Майами, США
Комнаты 1
€919,815
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Кондо 1 комната с бассейном в Майами, США
Кондо 1 комната с бассейном
Майами, США
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 2
Просторный, Реконструированный, Яркий и Тихий. Вы будете любить эту огромную 1 спальню, 2 ва…
€458,988
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Дом 5 комнат с бассейном в Майами, США
Дом 5 комнат с бассейном
Майами, США
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
Этаж 2/1
Андалузское сокровище стиля на исключительном, безопасном острове Мэшта, чтобы наслаждаться,…
€2,29 млн
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Дом 5 комнат с бассейном, с гаражом, с джакузи в Майами, США
Дом 5 комнат с бассейном, с гаражом, с джакузи
Майами, США
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 2/1
Фантастический новый строительный дом с 5 Спальнями, 6 ванн 2 половины ванн. Кафельные полы …
€3,38 млн
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Параметры недвижимости в Майами, США

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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