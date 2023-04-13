Купить квартиру в США

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Кондо 2 спальни
Аркадия, США
2 ванных комнат
89 м²
€ 140,942
Property in Punta Gorda Invest in the United States in one of our properties This…
Квартира 3 комнаты
Майами, США
3 Количество комнат
576 м²
€ 1,810,000
Добро пожаловать в ваш новый рай на набережной в небе! Угловой блок в роскошном Parque Tower…
Кондо 2 спальни
Beacon Square, США
1 ванных комнат
91 м²
€ 100,024
Real estate investments in New Port Richey Invest in Florida and secure a net yield o…
Кондо 5 спален
Майами-Дейд, США
6 ванных комнат
735 м²
53/57 Этаж
€ 11,366,325
В этом двухэтажном убежище в облаках открывается максимальный вид на воду через окна от пола…
Кондо 1 спальня
Майами, США
2 Количество комнат
2 ванных комнат
143 м²
Количество этажей 75
€ 1,061,978
Baccarat Hotel & amp; Резиденции предназначены для того, чтобы вовремя перенести жителей в б…
Квартира 2 спальни
Даллас, США
3 ванных комнат
251 м²
€ 795,643
Желанный отремонтированный план B с белыми мраморными полами, окнами на стенах, увеличенной …
Квартира 1 спальня
Даллас, США
1 ванных комнат
€ 472,839
1BR, 1.5BA в кондоминиумах The House напротив Парка Победы. С балкона оконечного блока откры…
Квартира 2 спальни
Даллас, США
2 ванных комнат
193 м²
€ 709,259
Роскошная жизнь в Mayfair, расположенном в центре города возле Turtle Creek в Lee Park. Редк…
Квартира 1 спальня
Broward, США
2 Количество комнат
1 ванных комнат
23/26 Этаж
€ 281,885
Восхитительный вид на океан! Прекрасные апартаменты с 1 спальней и 1 полноценной ванной комн…
Квартира 1 спальня
Broward, США
2 Количество комнат
1 ванных комнат
19/22 Этаж
€ 181,588
Незабываемый вид с террасы этой квартиры! 1 спальня, 1 полноценная ванная комната, 1 отде…
Квартира 2 спальни
Broward, США
3 Количество комнат
2 ванных комнат
5/10 Этаж
€ 190,045
Панорамная квартира с просторной лоджией в Майами. 2 спальни, 2 полноценные ванные комнат…
Квартира 2 спальни
Broward, США
3 Количество комнат
2 ванных комнат
11/27 Этаж
€ 190,954
2 спальни, 2 полноценные ванные комнаты, гостиная, кухня, терраса с красивым видом. 11 эт…
Квартира 2 спальни
Broward, США
3 Количество комнат
2 ванных комнат
6/12 Этаж
€ 234,692
Просторная квартира 158 кв.м. с потрясающими видами! 2 спальни, 2 полноценные ванные комн…
Квартира 2 спальни
Broward, США
3 Количество комнат
1 ванных комнат
10/15 Этаж
€ 244,603
Светлые апартаменты в Майами с красивым видом из окон. 2 спальни, 1 полноценная ванная ко…
Квартира 2 спальни
South San Francisco, США
3 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 726,535
Наслаждайтесь захватывающим видом на океан из каждой комнаты в этой красивой …
Квартира 1 спальня
San Francisco, США
2 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 995,690
Эффектная светлая квартира на верхнем этаже с окнами от пола до потолка с потрясающим в…
Квартира 2 спальни
Сан-Франциско, США
3 Количество комнат
3 ванных комнат
€ 1,177,551
Чудесные апартаменты в Сан-Франциско с панорамными окнами. Резиденция с бассейном с подогрев…
Квартира 2 спальни
Сан-Франциско, США
3 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 1,068,435
Впечатляющие апартаменты с видом на залив и город в исторической Франческе, в самом сер…
Квартира 1 спальня
San Francisco, США
2 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 999,327
Романтичные апартаменты в стиле великолепной королевы Анны Викторианской занимают второй эта…
Квартира 1 спальня
Сан-Франциско, США
2 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 727,445
Добро пожаловать в эти уютные апартаменты! Эта готовая к заселению квартира на высоком этаже…
Квартира 1 спальня
Сан-Франциско, США
2 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 2,268,718
Престижно! Захватывающе! Это слова, которые сразу же приходят на ум, когда вы вступаете в эт…
Квартира 2 спальни
Сан-Франциско, США
3 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 2,626,076
Один из самых высоких и узнаваемых зданий Сан-Франциско - One Rincon Hill - маяк на фоне неб…
Квартира 5 спален
Сан-Франциско, США
6 Количество комнат
4 ванных комнат
€ 4,114,610
Эта потрясающая резиденция в самом сердце Пасифик-Хайтс расположено на улице Вальехо с видом…
Квартира 3 спальни
Сан-Франциско, США
4 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 2,268,718
Этот очаровательный комплекс садовых домов, расположенный на Юнион-Террасе на вершине Русско…
Квартира 2 спальни
Нью-Йорк, США
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 20
€ 886,573
Восхитительные виды на Манхэттен! Просторная терраса! Стильная мебель и дизайн интерьеров. …
Студия 1 спальня
Manhattan Community Board 1, США
1 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 37
€ 872,934
Финансовый район Манхэттена, около знаменитой улицы Уолл-стрит находится улица Гринвич-стрит…
Квартира 2 спальни
Нью-Йорк, США
3 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 668,340
Приятные апартаменты с высокими мансардными потолками, они расположены в Нью-Йорке между Рив…
Квартира 2 спальни
Нью-Йорк, США
3 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 681,980
Очень приятные апартаменты в Нью-Йорке. В них можно жить самим или сдавать в аренду, получая…
Квартира 2 спальни
Нью-Йорк, США
3 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 681,070
Солнечный свет легко проникает в большие окна этой прекрасной квартиры с двумя спальнями и о…
Квартира 2 спальни
Нью-Йорк, США
3 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 727,444
Прекрасные апартаменты с 2 спальнями и 1 ванной комнатой расположены в очаровательном усажен…
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