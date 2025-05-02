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Жильё в Zayed City, ОАЭ

дома
5
7 объектов найдено
Вилла 7 комнат в Zayed City, ОАЭ
Вилла 7 комнат
Zayed City, ОАЭ
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 442 м²
Дома в рассрочку в Абу-Дабив проекте у воды. Дома в эксклюзивном прибрежном жилом комплексе,…
$2,66 млн
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Таунхаус 5 комнат в Zayed City, ОАЭ
Таунхаус 5 комнат
Zayed City, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 267 м²
Дома в рассрочку в Абу-Дабив проекте у воды. Дома в эксклюзивном прибрежном жилом комплексе,…
$1,01 млн
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Вилла 5 комнат в Zayed City, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Zayed City, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 289 м²
Дома в рассрочку в Абу-Дабив проекте у воды. Дома в эксклюзивном прибрежном жилом комплексе,…
$1,55 млн
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RCST RCST
Вилла 4 комнаты в Zayed City, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Zayed City, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 227 м²
Дома в рассрочку в Абу-Дабив проекте у воды. Дома в эксклюзивном прибрежном жилом комплексе,…
$1,33 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Zayed City, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Zayed City, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 211 м²
Дома в рассрочку в Абу-Дабив проекте у воды. Дома в эксклюзивном прибрежном жилом комплексе,…
$746,884
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Квартира 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 3/5
Элегантные апартаменты в новом проекте Bloom Living Granada в Абу-Даби! Отличный проект для …
$477,069
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DDA Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 3/5
Элегантные апартаменты в новом проекте Bloom Living Granada в Абу-Даби! Отличный проект для …
$537,247
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
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