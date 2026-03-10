Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Умм-эль-Кайвайн
  4. Жилая
  5. Пентхаус

Пентхаусы в Умм-эль-Кайвайне, ОАЭ

1 объект найдено
Пентхаус 4 комнаты в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 428 м²
Этаж 8/8
Роскошные апартаменты на берегу моря в Умм-аль-Кувейне в рассрочку по 1% в месяц Этот прести…
$2,37 млн
Параметры недвижимости в Умм-эль-Кайвайне, ОАЭ

Недорогая
Элитная
