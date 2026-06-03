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Дуплексы с видом на море в Умм-эль-Кайвайне, ОАЭ

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1 объект найдено
Дуплекс 4 комнаты в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Дуплекс 4 комнаты
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 437 м²
Количество этажей 8
Роскошные апартаменты на берегу моря в Умм-аль-Кувейне в рассрочку по 1% в месяц Этот прести…
$1,56 млн
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Параметры недвижимости в Умм-эль-Кайвайне, ОАЭ

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