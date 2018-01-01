  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Новая резиденция Binghatti Orchid с бассейном и садами, Jumeirah Village, Дубай, ОАЭ

Новая резиденция Binghatti Orchid с бассейном и садами, Jumeirah Village, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€693,469
;
8
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Резиденция располагает зонами барбекю, садами, тренажерным залом, велосипедными и беговыми дорожками, спа-зоной, бассейном.

Окончание строительства - сентябрь 2024 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Школа - 5 минут
  • Торговый центр - 2 минуты
  • Mall of Emirates - 7 минут
  • Больница - 5 минут
  • Дубай Марина - 10 минут
  • Даунтаун Дубай - 12 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Laurel (Central Park)
Дубай, ОАЭ
от
€7,02 млн
Жилой комплекс Новая резиденция Park Horizon рядом с центром города, Dubai Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€516,656
Резиденция Квартира-студия премиум-класса!
Dubai Production City, ОАЭ
от
€191,185
Жилой комплекс ASAYEL в Madinat Jumeirah Living - 4bdr+maid
Дубай, ОАЭ
от
€2,18 млн
Резиденция Роскошные апартаменты в самом сердце Дубая!
Дубай, ОАЭ
от
€570,196
Вы просматриваете
Новая резиденция Binghatti Orchid с бассейном и садами, Jumeirah Village, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€693,469
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс ASAYEL в Madinat Jumeirah Living - 2bedroom
Жилой комплекс ASAYEL в Madinat Jumeirah Living - 2bedroom
Дубай, ОАЭ
от
€898,633
Сдача в: 2023
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Удобства и услуги; - 2 спальни - 2 ванны - Без мебели - Размер: 1091 кв. фут - Вид на бассейн и комьюнити - Гардеробная - Прачечная - Открытая кухня - Площадка для барбекю - Бассейн - Спортзал - Зона спа и сауны - Водная активность - Магазины и супермаркеты - Рестораны и торговые точки - Медицинский центр - Детская игровая площадка - Парки и зона отдыха - Ресторан и кафе - Велосипедная и беговая дорожка - Школа и институт - Фитнес клуб - Йога и медитация Расположение поблизости; - Дубай Медиа Сити - 05 минут - Шейх Заед Роуд - 05 мин. - Дубай Интернет-Сити - 10 минут - Пальма Джумейра - 10 минут - Дубай Молл - 15 минут - Международный аэропорт Дубая - 30 минут - Международный аэропорт Аль-Мактум - 40 минут.
Жилой комплекс Yas Golf Collection
Жилой комплекс Yas Golf Collection
Абу-Даби, ОАЭ
от
€470,676
Площадь 150 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Yas Golf Collection – новейшее курортное комьюнити площадью свыше 127 тыс. кв. м от Aldar Properties. Оно будет построено в Абу-Даби на острове Yas Island, рядом со знаменитым полем для гольфа Yas Links. Проект стоимостью AED 1,7 млрд (USD 463 млн) будет включать в себя 1 062 роскошные резиденции с захватывающими видами на зеленые поля, море и мангровые заросли: меблированные студии, апартаменты с 1–3 спальнями и дуплексы с 2–3 спальнями. Кроме того, в первую фазу проекта войдет коллекция Souq Furnished Apartments, состоящая из 140 меблированных студий и апартаментов с 1 спальней площадью от 42 до 82 кв. м. Потенциальные покупатели и инвесторы смогут подобрать недвижимость с видом на тематический парк аттракционов Ferrari World, частичным видом на море, а также на Souq или комьюнити в целом. Также в Souq Furnished Apartments предлагаются три варианта цветового оформления резиденций. В помещениях будут установлены панорамные окна от пола до потолка, обеспечивающие максимум солнечного света. Для удобства резидентов в апартаментах и общественных зонах комьюнити будут использованы «умные» технологии. На входе в жилые здания разместят водные объекты и зоны для высадки пассажиров. В вестибюлях с дизайнерским декором предусмотрены зоны для отдыха и художественные инсталляции. Инфраструктура: Одна из особенностей нового комьюнити – широкий выбор первоклассных удобств для разных стилей жизни, от разнообразных физических активностей до шопинга и развлечений для детей и взрослых: - велнес-центр с фитнес-павильоном и тренажерным залом с видом на море и поле для гольфа; - фитнес-зона; - многофункциональные пространства для занятий йогой и пилатесом; - прямой доступ к «зеленой петле» – ландшафтному пространству с беговой дорожкой; - многофункциональный корт; - кинотеатр; - бассейны на подиуме с видом на мангровые заросли; - детские бассейны и игровые площадки; - детская игровая зона; - общественный центр, включающий в себя помещение для игр, кофейню, столы для настольного тенниса и бильярда; сады на возвышении с видом на морской горизонт; - библиотека; - лаунжи для резидентов. Экономическая привлекательность: - Комиссия 0%; - Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. С нами Вы будете чувствовать безопасность, ведь у нас есть многолетний опыт в юридической сфере, а это гарантия соблюдения всех тонкостей при оформлении недвижимости. Звоните или пишите в чат, мы всегда на связи и рады ответить на все вопросы !!
Многоквартирный жилой дом 1BR | Harbour Lights | Mina Rashid
Многоквартирный жилой дом 1BR | Harbour Lights | Mina Rashid
Дубай, ОАЭ
от
€331,000
Сдача в: 2027
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 1 спальней, расположенные в Мина Рашид, известной как Harbour Lights от Damac Properties Основные моменты; Высококачественные удобства и удобства доступны Яхты и пляжные зоны с местами отдыха Знаменитый вид на море и пляжи Отличная связь через основные дороги Современный архитектурный стиль и высотное развитие Удобства и удобства; 1 спальня 2 ванны без мебели BUA; 801 кв. Порошковая комната Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Район барбекю Бассейн тренажерный зал Столовая и розничная торговля Детская игровая площадка Детская игровая площадка Ресторан и Кафе Беговая, беговая и велосипедная зона Спа и Сауна Фитнес-центр Досуг и Парк Спортивный корт Отели Торговая и супермаркетная зона Водная активность Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н MOEEN AHMAD в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Realting.com
Перейти