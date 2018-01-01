Новая резиденция Binghatti Orchid с бассейном и садами, Jumeirah Village, Дубай, ОАЭ

Удобства и услуги; - 2 спальни - 2 ванны - Без мебели - Размер: 1091 кв. фут - Вид на бассейн и комьюнити - Гардеробная - Прачечная - Открытая кухня - Площадка для барбекю - Бассейн - Спортзал - Зона спа и сауны - Водная активность - Магазины и супермаркеты - Рестораны и торговые точки - Медицинский центр - Детская игровая площадка - Парки и зона отдыха - Ресторан и кафе - Велосипедная и беговая дорожка - Школа и институт - Фитнес клуб - Йога и медитация Расположение поблизости; - Дубай Медиа Сити - 05 минут - Шейх Заед Роуд - 05 мин. - Дубай Интернет-Сити - 10 минут - Пальма Джумейра - 10 минут - Дубай Молл - 15 минут - Международный аэропорт Дубая - 30 минут - Международный аэропорт Аль-Мактум - 40 минут.
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Yas Golf Collection – новейшее курортное комьюнити площадью свыше 127 тыс. кв. м от Aldar Properties. Оно будет построено в Абу-Даби на острове Yas Island, рядом со знаменитым полем для гольфа Yas Links. Проект стоимостью AED 1,7 млрд (USD 463 млн) будет включать в себя 1 062 роскошные резиденции с захватывающими видами на зеленые поля, море и мангровые заросли: меблированные студии, апартаменты с 1–3 спальнями и дуплексы с 2–3 спальнями.
Кроме того, в первую фазу проекта войдет коллекция Souq Furnished Apartments, состоящая из 140 меблированных студий и апартаментов с 1 спальней площадью от 42 до 82 кв. м. Потенциальные покупатели и инвесторы смогут подобрать недвижимость с видом на тематический парк аттракционов Ferrari World, частичным видом на море, а также на Souq или комьюнити в целом. Также в Souq Furnished Apartments предлагаются три варианта цветового оформления резиденций.
В помещениях будут установлены панорамные окна от пола до потолка, обеспечивающие максимум солнечного света. Для удобства резидентов в апартаментах и общественных зонах комьюнити будут использованы «умные» технологии. На входе в жилые здания разместят водные объекты и зоны для высадки пассажиров. В вестибюлях с дизайнерским декором предусмотрены зоны для отдыха и художественные инсталляции.
Инфраструктура:
Одна из особенностей нового комьюнити – широкий выбор первоклассных удобств для разных стилей жизни, от разнообразных физических активностей до шопинга и развлечений для детей и взрослых:
- велнес-центр с фитнес-павильоном и тренажерным залом с видом на море и поле для гольфа;
- фитнес-зона;
- многофункциональные пространства для занятий йогой и пилатесом;
- прямой доступ к «зеленой петле» – ландшафтному пространству с беговой дорожкой;
- многофункциональный корт;
- кинотеатр;
- бассейны на подиуме с видом на мангровые заросли;
- детские бассейны и игровые площадки;
- детская игровая зона;
- общественный центр, включающий в себя помещение для игр, кофейню, столы для настольного тенниса и бильярда; сады на возвышении с видом на морской горизонт;
- библиотека;
- лаунжи для резидентов.
Экономическая привлекательность:
- Комиссия 0%;
- Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления;
- Рентабельность инвестиций;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
С нами Вы будете чувствовать безопасность, ведь у нас есть многолетний опыт в юридической сфере, а это гарантия соблюдения всех тонкостей при оформлении недвижимости.
Звоните или пишите в чат, мы всегда на связи и рады ответить на все вопросы !!
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 1 спальней, расположенные в Мина Рашид, известной как Harbour Lights от Damac Properties
Основные моменты;
Высококачественные удобства и удобства доступны
Яхты и пляжные зоны с местами отдыха
Знаменитый вид на море и пляжи
Отличная связь через основные дороги
Современный архитектурный стиль и высотное развитие
Удобства и удобства;
1 спальня
2 ванны
без мебели
BUA; 801 кв.
Порошковая комната
Балкон / Терраса
Лобби, Лифт и Зона ожидания
Приемная зона
Район барбекю
Бассейн
тренажерный зал
Столовая и розничная торговля
Детская игровая площадка
Детская игровая площадка
Ресторан и Кафе
Беговая, беговая и велосипедная зона
Спа и Сауна
Фитнес-центр
Досуг и Парк
Спортивный корт
Отели
Торговая и супермаркетная зона
Водная активность
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н MOEEN AHMAD в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284