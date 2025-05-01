Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Долгосрочная аренда
  4. Производство

Долгосрочная аренда производственных помещений в Финляндии

Хельсинки
4
Материковая Финляндия
7
Уусимаа
7
Helsinki sub region
7
Производство Удалить
Очистить
7 объектов найдено
Производство 105 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Производство 105 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Производство 402 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Производство 402 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 402 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Производство 470 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Производство 470 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 470 м²
Этаж 2/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Производство 182 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Производство 182 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 182 м²
Этаж -1/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Производство 1 909 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Производство 1 909 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 1 909 м²
Этаж 2/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Производство 850 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Производство 850 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 850 м²
Этаж 3/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Производство 850 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Производство 850 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 850 м²
Этаж 5/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano