Жилой комплекс Новая резиденция Alton с бассейнами, ресторанами и детскими площадками рядом со школами и медицинскими учреждениями, Town Square, Дубай, ОАЭ

Alton — новый жилой комплекс от девелопера Nshama, расположенный в зелёном районе Town Square Dubai. Архитектура проекта вдохновлена природными формами и современными трендами, что делает его гармоничным дополнением к окружающей среде. Просторные парки, аллеи для прогулок, фонтаны и уютные зоны отдыха создают атмосферу спокойствия и комфорта прямо у вашего порога.
В проекте представлены стильные апартаменты с 1–3 спальнями, продуманные до мелочей для семейной жизни. Просторные кухни оснащены встроенной техникой немецких брендов, а панорамные окна наполняют пространство естественным светом. Жители комплекса получают прямой доступ ко всей инфраструктуре района — от кафе и магазинов до школ, спортивных площадок и велодорожек.
Данный комплекс — это идеальный выбор для тех, кто ищет уютное жильё, близость к природе и комфорт городской жизни. Здесь вы найдёте всё, что нужно для семьи, по разумной цене и в одном из самых развивающихся районов Дубая. Это не просто квартира — это ваш новый стиль жизни.
Удобства:
Окончание строительства - 2 квартал 2028 года.
Рассрочка (50/50 при передаче)Особенности квартир
Апартаменты с техникой немецких брендов на кухнеРасположение и объекты поблизости
Расположение в Town Square делает этот комплекс идеальным выбором. Район предлагает множество удобств, которые делают жизнь здесь комфортной и разнообразной. Скейт-парк — идеальное место для молодежи и всех, кто хочет поддерживать физическую активность. Здесь любители активного отдыха могут кататься на скейтбордах, самокатах и роликах. Супермаркеты, кафе и рестораны находятся в шаговой доступности, что позволяет легко и быстро делать покупки и наслаждаться вкусной едой. Для владельцев собак в районе предусмотрен специальный парк для выгула животных. Это безопасное и ухоженное пространство, где питомцы могут свободно бегать, играть и общаться с другими собаками. Регулярные мероприятия и праздники способствуют укреплению связей между жителями и создают ощущение единства.