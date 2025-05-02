Жилой комплекс Новая резиденция Alton с бассейнами, ресторанами и детскими площадками рядом со школами и медицинскими учреждениями, Town Square, Дубай, ОАЭ

Alton — новый жилой комплекс от девелопера Nshama, расположенный в зелёном районе Town Square Dubai. Архитектура проекта вдохновлена природными формами и современными трендами, что делает его гармоничным дополнением к окружающей среде. Просторные парки, аллеи для прогулок, фонтаны и уютные зоны отдыха создают атмосферу спокойствия и комфорта прямо у вашего порога.

В проекте представлены стильные апартаменты с 1–3 спальнями, продуманные до мелочей для семейной жизни. Просторные кухни оснащены встроенной техникой немецких брендов, а панорамные окна наполняют пространство естественным светом. Жители комплекса получают прямой доступ ко всей инфраструктуре района — от кафе и магазинов до школ, спортивных площадок и велодорожек.

Данный комплекс — это идеальный выбор для тех, кто ищет уютное жильё, близость к природе и комфорт городской жизни. Здесь вы найдёте всё, что нужно для семьи, по разумной цене и в одном из самых развивающихся районов Дубая. Это не просто квартира — это ваш новый стиль жизни.

Удобства:

Центральный парк Town Square

Магазины и рестораны

Бассейны и фитнес-залы

Велодорожки, беговые и прогулочные тропы

Детские игровые зоны

Скейтпарк и волновой симулятор

Школы, мечети и больницы поблизости

Окончание строительства - 2 квартал 2028 года.

Рассрочка (50/50 при передаче)

Особенности квартир

Апартаменты с техникой немецких брендов на кухне

Расположение и объекты поблизости

Расположение в Town Square делает этот комплекс идеальным выбором. Район предлагает множество удобств, которые делают жизнь здесь комфортной и разнообразной. Скейт-парк — идеальное место для молодежи и всех, кто хочет поддерживать физическую активность. Здесь любители активного отдыха могут кататься на скейтбордах, самокатах и роликах. Супермаркеты, кафе и рестораны находятся в шаговой доступности, что позволяет легко и быстро делать покупки и наслаждаться вкусной едой. Для владельцев собак в районе предусмотрен специальный парк для выгула животных. Это безопасное и ухоженное пространство, где питомцы могут свободно бегать, играть и общаться с другими собаками. Регулярные мероприятия и праздники способствуют укреплению связей между жителями и создают ощущение единства.