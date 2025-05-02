  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс Новая резиденция Alton с бассейнами, ресторанами и детскими площадками рядом со школами и медицинскими учреждениями, Town Square, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция Alton с бассейнами, ресторанами и детскими площадками рядом со школами и медицинскими учреждениями, Town Square, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$326,191
;
8
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25952
ID новостройки на Realting
In CRM: 2453288
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Alton — новый жилой комплекс от девелопера Nshama, расположенный в зелёном районе Town Square Dubai. Архитектура проекта вдохновлена природными формами и современными трендами, что делает его гармоничным дополнением к окружающей среде. Просторные парки, аллеи для прогулок, фонтаны и уютные зоны отдыха создают атмосферу спокойствия и комфорта прямо у вашего порога.

В проекте представлены стильные апартаменты с 1–3 спальнями, продуманные до мелочей для семейной жизни. Просторные кухни оснащены встроенной техникой немецких брендов, а панорамные окна наполняют пространство естественным светом. Жители комплекса получают прямой доступ ко всей инфраструктуре района — от кафе и магазинов до школ, спортивных площадок и велодорожек.

Данный комплекс — это идеальный выбор для тех, кто ищет уютное жильё, близость к природе и комфорт городской жизни. Здесь вы найдёте всё, что нужно для семьи, по разумной цене и в одном из самых развивающихся районов Дубая. Это не просто квартира — это ваш новый стиль жизни.

Удобства:

  • Центральный парк Town Square
  • Магазины и рестораны
  • Бассейны и фитнес-залы
  • Велодорожки, беговые и прогулочные тропы
  • Детские игровые зоны
  • Скейтпарк и волновой симулятор
  • Школы, мечети и больницы поблизости

Окончание строительства - 2 квартал 2028 года.

Рассрочка (50/50 при передаче)

Особенности квартир

Апартаменты с техникой немецких брендов на кухне

Расположение и объекты поблизости

Расположение в Town Square делает этот комплекс идеальным выбором. Район предлагает множество удобств, которые делают жизнь здесь комфортной и разнообразной. Скейт-парк — идеальное место для молодежи и всех, кто хочет поддерживать физическую активность. Здесь любители активного отдыха могут кататься на скейтбордах, самокатах и роликах. Супермаркеты, кафе и рестораны находятся в шаговой доступности, что позволяет легко и быстро делать покупки и наслаждаться вкусной едой. Для владельцев собак в районе предусмотрен специальный парк для выгула животных. Это безопасное и ухоженное пространство, где питомцы могут свободно бегать, играть и общаться с другими собаками. Регулярные мероприятия и праздники способствуют укреплению связей между жителями и создают ощущение единства.

  • District 2020 – 20 минут
  • Dubai Hills Mall — 20 минут
  • Burj Al Arab — 24 минуты
  • DWC Airport — 25 минут
  • Dubai Intl Airport — 28 минут
  • Dubai Mall — 29 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Mercedes-Benz by Binghatti
Дубай, ОАЭ
от
$2,41 млн
Жилой комплекс LUM1NAR Tower 3
Дубай, ОАЭ
от
$200,604
Жилой комплекс Canal Heights
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Жилой комплекс 10 Oxford
Дубай, ОАЭ
от
$506,849
Жилой комплекс Современная высотная резиденция Marina Arcade с бассейнами и консьерж-сервисом в престижном районе Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$5,90 млн
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новая резиденция Alton с бассейнами, ресторанами и детскими площадками рядом со школами и медицинскими учреждениями, Town Square, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$326,191
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Высотная резиденция Creek Horizon в 500 метрах от нового порта, в оживленном районе Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотная резиденция Creek Horizon в 500 метрах от нового порта, в оживленном районе Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$912,977
Предлагаются апартаменты и пентхаусы с 1, 2 или 3 спальнями площадью от 150 м2. Резиденция располагает зоной отдыха, бассейнами, детской площадкой, игровой комнатой, парковкой, ресторанами, террасой на верхнем этаже. Стоимость - от 795 000 долларов США (2 920 000 дирхам). Расположение и объ…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс c видом на Business Bay и Creek Tower
Жилой комплекс c видом на Business Bay и Creek Tower
Дубай, ОАЭ
от
$200,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 23
Площадь 37–108 м²
3 объекта недвижимости 3
Проект: CENTURY Срок сдачи: II 2026 Локация: Business Bay   23-этажная башня Century находится в современном бизнес-хабе Дубая - Business Bay. Яркая атмосфера и динамичный уровень жизни локации привлекает деловых людей, а выгодное расположение вблизи центра эмирата и шоссе Sheikh…
Агентство
Риэлтор без границ
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл South Bay с лагунами, пляжами и торговым центром, Dubai South, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл South Bay с лагунами, пляжами и торговым центром, Dubai South, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$3,60 млн
Резиденция располагает декоративным прудом, спортивными площадками, торговым центром, пляжным клубом, песчаными пляжами, лагунами, спортивным парком, садом для медитации. Окончание строительства - 3 квартал 2026 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 10-20 минутах …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
11.01.2025
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
19.11.2024
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
01.10.2024
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
Показать все публикации