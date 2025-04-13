Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Margham
  4. Жилая

Жильё в Margham, ОАЭ

2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Margham, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Margham, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 214 м²
Количество этажей 1
3-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В MBL RESIDENCE С ВИДОМ НА ДУБАЙ МАРИНУ MBL Residence – представля…
$898,786
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Margham, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Margham, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
2-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В MBL RESIDENCE С ВИДОМ НА ДУБАЙ МАРИНУ MBL Residence – представля…
$497,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Margham, ОАЭ

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов