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Квартиры в Fujairah, ОАЭ

однокомнатные
7
Квартира В архив
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12 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Fujairah, ОАЭ
Квартира 4 спальни
Fujairah, ОАЭ
Количество спален 4
Площадь 377 м²
Этаж 10
ПРОДАЖА БЕЗ КОМИССИИ, НЕЗАВИСИМЫЙ КОНСАЛТИНГ Этот проект включает в себя 85 роскошных рези…
€12,75 млн
Квартира 4 спальни в Fujairah, ОАЭ
Квартира 4 спальни
Fujairah, ОАЭ
Количество спален 4
Площадь 377 м²
Этаж 10
ПРОДАЖА БЕЗ КОМИССИИ, НЕЗАВИСИМЫЙ КОНСАЛТИНГ Этот проект включает в себя 85 роскошных рези…
€12,75 млн
Квартира 1 спальня в Fujairah, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Fujairah, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 78 м²
Этаж 44
ПРОДАЖА БЕЗ КОМИССИИ, НЕЗАВИСИМЫЙ КОНСАЛТИНГ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА Safa One - это брендовый пр…
€681,000
Квартира 2 спальни в Fujairah, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Fujairah, ОАЭ
Количество спален 2
Площадь 103 м²
Этаж 3
ПРОДАЖА БЕЗ КОМИССИИ, НЕЗАВИСИМЫЙ КОНСАЛТИНГ Rashid Yachts and Marina – это новая глобальн…
€560,972
Квартира 2 спальни в Fujairah, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Fujairah, ОАЭ
Количество спален 2
Площадь 137 м²
ПРОДАЖА БЕЗ КОМИССИИ, НЕЗАВИСИМЫЙ КОНСАЛТИНГ РАСПОЛОЖЕНИЕ Пальма Джумейра – одна из знаков…
€2,11 млн
Квартира 1 спальня в Fujairah, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Fujairah, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Этаж 21
ПРОДАЖА БЕЗ КОМИССИИ, НЕЗАВИСИМЫЙ КОНСАЛТИНГ Особенности проекта: - расположен в Mohammad…
€350,959
Квартира 1 спальня в Fujairah, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Fujairah, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 64 м²
Этаж 4
ПРОДАЖА БЕЗ КОМИССИИ, НЕЗАВИСИМЫЙ КОНСАЛТИНГ Особенности проекта: - расположен в Mohammad…
€421,457
Квартира 1 спальня в Fujairah, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Fujairah, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 78 м²
Этаж 2
ПРОДАЖА БЕЗ КОМИССИИ, НЕЗАВИСИМЫЙ КОНСАЛТИНГ Район Jumeirah Lakes Towers (JLT) расположен …
€500,957
Квартира 1 спальня в Fujairah, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Fujairah, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 77 м²
ПРОДАЖА БЕЗ КОМИССИИ, НЕЗАВИСИМЫЙ КОНСАЛТИНГ В Аль Зора – две набережные, которые располаг…
€509,069
Квартира 3 спальни в Fujairah, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Fujairah, ОАЭ
Количество спален 3
Площадь 193 м²
ПРОДАЖА БЕЗ КОМИССИИ, НЕЗАВИСИМЫЙ КОНСАЛТИНГ Мина-аль-Араб, Рас-эль-Хайма Цена - 380 000 …
€360,000
Квартира 1 спальня в Fujairah, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Fujairah, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 98 м²
Этаж 21
ПРОДАЖА БЕЗ КОМИССИИ, НЕЗАВИСИМЫЙ КОНСАЛТИНГ Гарантированный доход 8%* на 5 лет: апартамен…
€622,125
Квартира 1 спальня в Fujairah, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Fujairah, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 73 м²
Этаж 4
La Mer – это лучшая береговая линия, расположенная в престижном районе Джумейра 1. Район хар…
€423,840

Параметры недвижимости в Fujairah, ОАЭ

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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