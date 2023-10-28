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Fujairah
Квартиры
Квартиры в Fujairah, ОАЭ
однокомнатные
7
Квартира
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12 объектов найдено
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Квартира 4 спальни
Fujairah, ОАЭ
4
377 м²
10
ПРОДАЖА БЕЗ КОМИССИИ, НЕЗАВИСИМЫЙ КОНСАЛТИНГ Этот проект включает в себя 85 роскошных рези…
€12,75 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Fujairah, ОАЭ
4
377 м²
10
ПРОДАЖА БЕЗ КОМИССИИ, НЕЗАВИСИМЫЙ КОНСАЛТИНГ Этот проект включает в себя 85 роскошных рези…
€12,75 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Fujairah, ОАЭ
1
78 м²
44
ПРОДАЖА БЕЗ КОМИССИИ, НЕЗАВИСИМЫЙ КОНСАЛТИНГ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА Safa One - это брендовый пр…
€681,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Fujairah, ОАЭ
2
103 м²
3
ПРОДАЖА БЕЗ КОМИССИИ, НЕЗАВИСИМЫЙ КОНСАЛТИНГ Rashid Yachts and Marina – это новая глобальн…
€560,972
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Fujairah, ОАЭ
2
137 м²
ПРОДАЖА БЕЗ КОМИССИИ, НЕЗАВИСИМЫЙ КОНСАЛТИНГ РАСПОЛОЖЕНИЕ Пальма Джумейра – одна из знаков…
€2,11 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Fujairah, ОАЭ
1
55 м²
21
ПРОДАЖА БЕЗ КОМИССИИ, НЕЗАВИСИМЫЙ КОНСАЛТИНГ Особенности проекта: - расположен в Mohammad…
€350,959
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Fujairah, ОАЭ
1
64 м²
4
ПРОДАЖА БЕЗ КОМИССИИ, НЕЗАВИСИМЫЙ КОНСАЛТИНГ Особенности проекта: - расположен в Mohammad…
€421,457
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Fujairah, ОАЭ
1
78 м²
2
ПРОДАЖА БЕЗ КОМИССИИ, НЕЗАВИСИМЫЙ КОНСАЛТИНГ Район Jumeirah Lakes Towers (JLT) расположен …
€500,957
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Fujairah, ОАЭ
1
77 м²
ПРОДАЖА БЕЗ КОМИССИИ, НЕЗАВИСИМЫЙ КОНСАЛТИНГ В Аль Зора – две набережные, которые располаг…
€509,069
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Fujairah, ОАЭ
3
193 м²
ПРОДАЖА БЕЗ КОМИССИИ, НЕЗАВИСИМЫЙ КОНСАЛТИНГ Мина-аль-Араб, Рас-эль-Хайма Цена - 380 000 …
€360,000
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Квартира 1 спальня
Fujairah, ОАЭ
1
98 м²
21
ПРОДАЖА БЕЗ КОМИССИИ, НЕЗАВИСИМЫЙ КОНСАЛТИНГ Гарантированный доход 8%* на 5 лет: апартамен…
€622,125
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Квартира 1 спальня
Fujairah, ОАЭ
1
73 м²
4
La Mer – это лучшая береговая линия, расположенная в престижном районе Джумейра 1. Район хар…
€423,840
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Параметры недвижимости в Fujairah, ОАЭ
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