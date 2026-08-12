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Таунхаусы с видом на море в Дубае, ОАЭ

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11 объектов найдено
Таунхаус 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
GATEWAY 2 Роскошная жизнь на берегу моря в Рас-эль-Хайме (ОАЭ) Gateway Residences - это …
$639,337
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Таунхаус 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
3-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС TALIA ОТ ЗАСТРОЙЩИКА EMAAR Talia at The Valley — это новый проект ком…
$336,508
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Таунхаус в Дубай, ОАЭ
Таунхаус
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 353 м²
Количество этажей 41
Habtoor Grand Residences - это 49-этажный роскошный жилой небоскрёб G+ в самом сердце пляжа …
Цена по запросу
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LDV InvestLDV Invest
Таунхаус в Дубай, ОАЭ
Таунхаус
Дубай, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 266 м²
Количество этажей 41
Habtoor Grand Residences - это 49-этажный роскошный жилой небоскрёб G+ в самом сердце пляжа …
Цена по запросу
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Таунхаус 7 комнат в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 7 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 675 м²
Количество этажей 3
Проект Portofino — это часть семейного сообщества Damac Lagoons, созданный для умиротворенно…
$1,99 млн
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Таунхаус в Дубай, ОАЭ
Таунхаус
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 561 м²
Количество этажей 41
Habtoor Grand Residences - это 49-этажный роскошный жилой небоскрёб G+ в самом сердце пляжа …
Цена по запросу
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Таунхаус 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
Проект Portofino — это часть семейного сообщества Damac Lagoons, созданный для умиротворенно…
$427,159
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Таунхаус 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 311 м²
Количество этажей 3
Проект Portofino — это часть семейного сообщества Damac Lagoons, созданный для умиротворенно…
$701,587
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Таунхаус 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 206 м²
4-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС TALIA ОТ ЗАСТРОЙЩИКА EMAAR Talia at The Valley — это новый проект ком…
$499,045
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Таунхаус 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Количество этажей 2
Проект Portofino — это часть семейного сообщества Damac Lagoons, созданный для умиротворенно…
$475,347
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Таунхаус в Дубай, ОАЭ
Таунхаус
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 512 м²
Количество этажей 41
Habtoor Grand Residences - это 49-этажный роскошный жилой небоскрёб G+ в самом сердце пляжа …
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
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