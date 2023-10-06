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Таунхаусы с видом на море в Дубае, ОАЭ

Dubai Studio City
26
DAMAC Hills
14
Al Barsha South
6
Dubai Media City
6
City Of Arabia
4
Dubai Hills
3
Nad Al Sheba
3
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5 объектов найдено
Таунхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Таунхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
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Цена по запросу
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
GATEWAY 2 Роскошная жизнь на берегу моря в Рас-эль-Хайме (ОАЭ) Gateway Residences - это …
€606,214
Таунхаус 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 675 м²
Количество этажей 3
Проект Portofino — это часть семейного сообщества Damac Lagoons, созданный для умиротворенно…
€1,89 млн
Таунхаус 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 311 м²
Количество этажей 3
Проект Portofino — это часть семейного сообщества Damac Lagoons, созданный для умиротворенно…
€665,238

Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с видом на горы
недорогая
элитная
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