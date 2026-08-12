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Аренда домов на длительный срок в Дубае, ОАЭ

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3 объекта найдено
Дом 6 спален в Дубай, ОАЭ
Дом 6 спален
Дубай, ОАЭ
Количество спален 6
Площадь 929 м²
Количество этажей 2
Только годовая аренда - 4 500 000 AEDSun Gate Villa в Al Barari: ультра-роскошная вилла в а…
$102,110
в месяц
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Агентство
DDA Real Estate
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Таунхаус в Дубай, ОАЭ
Таунхаус
Дубай, ОАЭ
Площадь 286 м²
Количество этажей 2
Только годовая аренда — 350 000 AED! Tаунхаус с тремя спальнями и комнатой для прислуги в со…
$7,942
в месяц
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Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Таунхаус 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 336 м²
Испытайте современную жизнь в этом изысканном таунхаусе в желанной общине Аль-Мурудж, Аль-Фу…
$102,096
в месяц
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