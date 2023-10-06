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ОАЭ
Земельные участки
Дубай
Земельные участки в Дубае, ОАЭ
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36 объектов найдено
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Земельные участки
Дубай, ОАЭ
1 263 м²
fam Properties с гордостью представляет... Угловой участок | Индивидуальный проект |…
€6,81 млн
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Земельные участки
Дубай, ОАЭ
929 м²
Джебель-Али - выдающийся район, расположенный на юго-западной окраине Дубая, Объединенных Ар…
€488,644
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Земельные участки
Дубай, ОАЭ
Fam Properties с гордостью предлагает вам уникальную возможность стать владельцем и инвестир…
€552,920
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Земельные участки
Дубай, ОАЭ
Угловой участок в Dubai Science Park с лучшими видами G+19 Dubai Science Park - разр…
€5,46 млн
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Земельные участки
Дубай, ОАЭ
Добро пожаловать на острова Дубая, место, полное возможностей. Острова Дубая, появившиеся из…
€4,75 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Дубай, ОАЭ
Расположенный между Бизнес-Бэй и Джумейрой, Аль-Васл - это процветающий район с рядами потря…
€3,83 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Dubai Production City, ОАЭ
Местонахождение: Дубайская производственная зона IMPZ Престижное местоположение Р…
€3,09 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Дубай, ОАЭ
Fam Properties с радостью представляет этот большой участок в самом престижном и перспективн…
€3,06 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Дубай, ОАЭ
Fam Properties с удовольствием предлагает земельные участки на Al Mamzar Beach Plots, где вы…
€2,96 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс G + P + 9 в отличном месте, готовый к строительству Местоположение: MAJAN …
€2,14 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Дубай, ОАЭ
fam properties с радостью предлагает этот огромный участок на продажу в Majan. Majan…
€2,37 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Дубай, ОАЭ
fam Properties предлагает этот жилой участок премиум-класса в Первом районе - MBR City (Moha…
€2,09 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Дубай, ОАЭ
Жилая недвижимость G+9 Премиальное месторасположение Место нахождения: MAJAN …
€1,89 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Dubai Production City, ОАЭ
Местоположение: Дубайская Производственная Зона IMPZ Разрешение: Участок под жилую з…
€1,84 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Дубай, ОАЭ
Fam Properties рады предложить данный участок с готовностью к строительству, расположенный в…
€1,51 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Дубай, ОАЭ
FAM Properties рад предложить на продажу огромный земельный участок площадью 15 000 квадратн…
€1,30 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Дубай, ОАЭ
Основные особенности: Участок для жилого строительства G+4 Угловой участок Ряд…
€970,292
Рекомендовать
Земельные участки
Дубай, ОАЭ
Saih Shuaib 1 расположен к востоку от Jebel Ali, недалеко от парка и курорта Дубай и междуна…
€459,612
Рекомендовать
Земельные участки
Дубай, ОАЭ
Б. с. д. Б. о. б. н.а. С. о.г. с. д. С. д. д. и с. д. д. д.с.м.н.с. с ним сражается праправн…
€398,331
Рекомендовать
Земельные участки
Дубай, ОАЭ
Д-р брутто в малберри-кластере в Дамаке-Хиллз 2 Mulberry - сшитые и сшитые с этой точки зрен…
€173,631
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Дубай, ОАЭ
1
1/2
УЧАСТОК ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ВИЛЛЫ Sobha Estates - это закрытый комплекс, состоящий из 3 класт…
€4,58 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Дубай, ОАЭ
1
7
Продаётся девелоперский проект с участком под строительство в Дубае В проект входит: Разреш…
€7,29 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Дубай, ОАЭ
1
1/15
Под строительство отеля, либо резидентского комплекса ( G+9) этажей. Можно получить разрешен…
€43,95 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Дубай, ОАЭ
1
1/35
Продаётся девелоперский проект с участком под строительство в Дубае Dubai Islands G+2P+8 Pl…
€3,23 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Дубай, ОАЭ
1
1/35
Продаётся девелоперский проект с участком под строительство в Дубае В проект входит: Разреш…
€2,48 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Дубай, ОАЭ
1
1/35
Продается земельный участок в районе JVC 2000кв.м, получено разрешение на строительство зда…
€3,72 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Дубай, ОАЭ
1
1/35
Продаётся девелоперский проект с участком под строительство в Дубае Отличное место 10 минут…
€2,38 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Дубай, ОАЭ
185 м²
Elite Estates Real Estate Broker рад предложить на рынке эту готовую к немедленной продаже з…
€162,636
1
Рекомендовать
Земельные участки
Дубай, ОАЭ
1 575 м²
Elite Estates Real Estate Broker рад предложить на рынке этот огромный участок, расположенны…
€700,367
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Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Дубай, ОАЭ
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,72 млн
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