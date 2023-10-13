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Кафе и рестораны в ОАЭ

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Ресторан, кафе В архив
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2 объекта найдено
Ресторан, кафе в Дубай, ОАЭ
Ресторан, кафе
Дубай, ОАЭ
Площадь 69 м²
Предупреждение: возможность в стратегической зоне - розничные магазины в Майами 2 Местопо…
€382,817
Ресторан, кафе в Дубай, ОАЭ
Ресторан, кафе
Дубай, ОАЭ
Площадь 2 738 м²
Этаж 24/24
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€929,641
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