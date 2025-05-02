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Дуплексы в Business Bay, ОАЭ

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1 объект найдено
Дуплекс 3 комнаты в Business Bay, ОАЭ
Дуплекс 3 комнаты
Business Bay, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Этаж 8/36
Апартаменты в стильном и современном небоскребе в Дубае, Бизнес-Бэй Предлагаемый проект, раз…
$2,47 млн
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