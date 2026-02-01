Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Business Bay
  4. Коммерческая
  5. Офис

Офисные помещения в Business Bay, ОАЭ

коммерческая недвижимость
4
5 объектов найдено
Офис 133 м² в Дубай, ОАЭ
Офис 133 м²
Дубай, ОАЭ
Площадь 133 м²
Этаж 1/37
Меблированный офис 58 м² в Дубае | HQ by Rove в Business Bay.Инвестиции в коммерческую недви…
$1,81 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Офис 429 м² в Дубай, ОАЭ
Офис 429 м²
Дубай, ОАЭ
Площадь 429 м²
Этаж 3/73
Офисное помещение в Lumena Alta — офисы бизнес-класса в перспективном районе Dubai Science P…
$6,94 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Офис 69 м² в Business Bay, ОАЭ
Офис 69 м²
Business Bay, ОАЭ
Площадь 69 м²
Этаж 6/29
Офисные помещения класса А+ для инвестиций в центре района Бизнес-Бэй в Дубае Этот современн…
$707,668
Оставить заявку
Офис 66 м² в Business Bay, ОАЭ
Офис 66 м²
Business Bay, ОАЭ
Площадь 66 м²
Этаж 8/32
Меблированные коммерческие помещения с гибкими планировками в офисном проекте в Дубае, Бизне…
$902,069
Оставить заявку
Офис 38 м² в Дубай, ОАЭ
Офис 38 м²
Дубай, ОАЭ
Площадь 38 м²
Этаж 1/28
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$356,311
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти