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Коммерческая недвижимость в Business Bay, ОАЭ

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 111 м² в Дубай, ОАЭ
Коммерческое помещение 111 м²
Дубай, ОАЭ
Площадь 111 м²
Этаж 10/34
Современные офисы в респектабельном современном бизнес-центре Burj Capital, расположенный в …
$1,11 млн
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DDA Real Estate
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Коммерческое помещение 397 м² в Дубай, ОАЭ
Коммерческое помещение 397 м²
Дубай, ОАЭ
Площадь 397 м²
Этаж 20/47
Идеальное коммерческое помещение для вашего бизнеса!Ультрасовременной комплекс Lumena, с ком…
$5,40 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
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