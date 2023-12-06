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Виллы в Аджман, ОАЭ

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Аджман, ОАЭ
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Аджман, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 628 м²
Количество этажей 2
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€2,81 млн
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Агентство
DDA Real Estate
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Параметры недвижимости в Аджман, ОАЭ

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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