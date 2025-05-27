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Дуплексы в Абу-Даби, ОАЭ

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1 объект найдено
Дуплекс 5 комнат в Абу-Даби, ОАЭ
Дуплекс 5 комнат
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 279 м²
Этаж 11/13
Роскошные апартаменты на первом острове под брендом Brabus Brabus Island расположен в прести…
$2,27 млн
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Параметры недвижимости в Абу-Даби, ОАЭ

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