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Квартиры с видом на горы в Yenimahalle, Турция

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1 объект найдено
Кондо 5 комнат в Yenimahalle, Турция
Кондо 5 комнат
Yenimahalle, Турция
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Этаж 1/30
Цена по запросу
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