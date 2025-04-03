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Виллы с гаражом в Yenibagarasi Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Yenibagarasi Mahallesi, Турция
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Yenibagarasi Mahallesi, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Г. Измир Район Фоча Енибаарасы   С невероятно красивым видом и бассейном На терр…
$750,000
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Параметры недвижимости в Yenibagarasi Mahallesi, Турция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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