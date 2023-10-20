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Виллы в Yenibagarasi Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Yenibagarasi Mahallesi, Турция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Yenibagarasi Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
  Г. Измир Район Фоча Енибаарасы   С невероятно красивым видом и бассейном На…
€708,462

Параметры недвижимости в Yenibagarasi Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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