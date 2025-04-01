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Дома с гаражом в Yayla Mahallesi, Турция

2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Yayla Mahallesi, Турция
Дом 5 комнат
Yayla Mahallesi, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 186 м²
-Эта квартира в форме 3,5 + 1. -Hıgh ceılıng spacıous и удобный ınterıor, белый, синий и …
$2,03 млн
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Дом 7 комнат в Yayla Mahallesi, Турция
Дом 7 комнат
Yayla Mahallesi, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 362 м²
Количество этажей 4
-Эта квартира в форме 5,5 + 1. Эти виллы расположены на берегу моря в Тузле. Они предлага…
$2,91 млн
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Параметры недвижимости в Yayla Mahallesi, Турция

с видом на море
Недорогая
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов