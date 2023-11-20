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Дома в Yayla Mahallesi, Турция

2 объекта найдено
Дом 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Yayla Mahallesi, Турция
Дом 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Yayla Mahallesi, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 362 м²
Количество этажей 4
  -Эта квартира в форме 5,5 + 1. Эти виллы расположены на берегу моря в Тузле. Они пре…
€2,67 млн
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Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Yayla Mahallesi, Турция
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Yayla Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 186 м²
  -Эта квартира в форме 3,5 + 1. -Hıgh ceılıng spacıous и удобный ınterıor, белый, син…
€1,86 млн
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Параметры недвижимости в Yayla Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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