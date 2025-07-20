Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Везиркёпрю
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Везиркёпрю, Турция

Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Esentepe, Турция
Квартира 1 спальня
Esentepe, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Современные апартаменты Sea-View в Эсентепе, Северный Кипр Исследуйте роскошные апартаменты …
$159,250
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Esentepe, Турция
Квартира 1 спальня
Esentepe, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Апартаменты Seafront в Эсентепе, Гирне, Северный Кипр Гирне, известный как жемчужина Северно…
$218,533
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти