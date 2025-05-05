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Виллы с видом на горы в Урле, Турция

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8 объектов найдено
Вилла 7 комнат в Урла, Турция
Вилла 7 комнат
Урла, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 449 м²
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located  in  the pearl of …
$3,11 млн
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Вилла 5 комнат в Урла, Турция
Вилла 5 комнат
Урла, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Этаж 1/3
Отдельные виллы в комплексе с обширными удобствами в Измире, Урла Урла — это лучший район Из…
$1,11 млн
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Вилла 7 комнат в Урла, Турция
Вилла 7 комнат
Урла, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 429 м²
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located  in  the pearl of …
$2,57 млн
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Вилла 6 комнат в Урла, Турция
Вилла 6 комнат
Урла, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 384 м²
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located  in  the pearl of …
$2,32 млн
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Вилла 8 комнат в Урла, Турция
Вилла 8 комнат
Урла, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 476 м²
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located  in  the pearl of …
$3,50 млн
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Вилла 4 комнаты в Урла, Турция
Вилла 4 комнаты
Урла, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Urla is a global destination with its nature, preserved historical texture, coastline and pe…
$1,39 млн
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Вилла 7 комнат в Урла, Турция
Вилла 7 комнат
Урла, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 429 м²
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located  in  the pearl of …
$2,51 млн
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Вилла 4 комнаты в Урла, Турция
Вилла 4 комнаты
Урла, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Urla is a global destination with its nature, preserved historical texture, coastline and pe…
$1,23 млн
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