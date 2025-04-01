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Дома с видом на горы в Tuerkmen Mahallesi, Турция

1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Kusadasi, Турция
Дом 2 комнаты
Kusadasi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 4
ПРОДАЕТСЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА В ЗАКРЫТОМ ОХРАНЯЕМОМ КОМПЛЕКСЕ В ГОРОДЕ КУШАДАСЫ.УДОБНОЕ М…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Tuerkmen Mahallesi, Турция

с видом на море
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