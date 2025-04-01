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Пентхаусы в Tortum, Турция

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1 объект найдено
Пентхаус в Tatlisu, Турция
Пентхаус
Tatlisu, Турция
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Удобное расположение: прямо посередине между двумя главными городами Кипра – Гирне и Фамагус…
$187,675
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