Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Земельные участки
  4. Шишли

Земельные участки в Шишли, Турция

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Земельные участки с видом на море, с vid na krepost в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с vid na krepost
Аланья, Турция
Площадь 600 м²
Этаж 1/1
Земельный участок В Kargıcak Район: Анталья, Аланья, КаргыджакРасстояние до моря: 3000 Инфор…
€384,459
Земельные участки в Uezuemlue, Турция
Земельные участки
Uezuemlue, Турция
Площадь 6 350 м²
Этаж 1/1
Земельный участок в районе ÜzümlüРайон: Анталья, Аланья, ЮзюмлюЗемельный участок в районе Üz…
€189,833
Земельные участки в Белек, Турция
Земельные участки
Белек, Турция
Площадь 1 986 м²
Земельный участок в Белеке Хорошее инвестиционное предложение! Земля находится в центре г…
€244,621
Земельные участки в Мраморноморский регион, Турция
Земельные участки
Мраморноморский регион, Турция
ОТЕЛЬ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ, 2-Й СТЕПЕНЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ САЙТА В СУЛТАНАМЕТЕ Уважаемые…
€1,42 млн
Земельные участки в Аланья, Турция
Земельные участки
Аланья, Турция
Площадь 5 133 м²
Этаж 1/1
Поле в Алании на продажу Район: Анталья, Аланья, КарапынарЗемельный участок в Алании на прод…
€236,168
Земельные участки в Аланья, Турция
Земельные участки
Аланья, Турция
Площадь 2 700 м²
Этаж 1/1
Земельный участок в Fakırcalı АланияРайон: Анталья, Аланья, ФакырджалыПродается большой участок#1846
€16,277
Земельные участки в Аланья, Турция
Земельные участки
Аланья, Турция
Площадь 7 066 м²
Этаж 1/1
Прекрасное поле для сельского хозяйства Район: Анталья, Аланья, ФакырджалыРасстояние до моря…
€47,533
Земельные участки с видом на море в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
Площадь 1 069 м²
Этаж 1/1
Земельный участок в TEPE с прекрасным видом на мореРайон: Анталья, Аланья, ТепеРасстояние до…
€406,428
Земельные участки с видом на море в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
Площадь 2 722 м²
Этаж 1/1
Земельный участок под строительство в BEKTAŞРайон: Анталья, Аланья, БекташРасстояние до моря…
€1,21 млн
Земельные участки в Аланья, Турция
Земельные участки
Аланья, Турция
Площадь 2 258 м²
Этаж 1/1
Земельный участок для сельскохозяйственных работ TÜRKTAŞРайон: Анталья, Аланья, Тюркташ#1045
€54,324
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
Площадь 1 200 м²
Этаж 1/1
Большой земельный участок в районе Тепе с панорамным видом на окрестностиРайон: Анталья, Ала…
€691,427
Земельные участки в Bicakci, Турция
Земельные участки
Bicakci, Турция
Площадь 7 200 м²
Этаж 1/1
Земельный участок в красивейшем районе UzunözРайон: Анталья, Аланья, УзунёзЗемельный участок…
€894,841
Realting.com
Перейти