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Жильё в Sirapinar Mahallesi, Турция

2 объекта найдено
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Sirapinar Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Sirapinar Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 13
Новая резиденция с садами и детской площадкой, Стамбул, Турция Резиденция состоит из 2 жилы…
€250,918
в месяц
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Квартира 1 спальня с мебелью, с террасой, с садом в Sirapinar Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с мебелью, с террасой, с садом
Sirapinar Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Количество этажей 15
Жилой комплекс недалеко от парка, станции метро и Международного финансового центра, Чекмекё…
€283,516
в месяц
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Параметры недвижимости в Sirapinar Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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