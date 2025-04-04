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Виллы с гаражом в Selimpasa Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Вилла 7 комнат со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Selimpasa Mahallesi, Турция
Вилла 7 комнат со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Selimpasa Mahallesi, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 510 м²
Количество этажей 4
Участок 10.700м2 Количество вилл 30 Магазин, 1 шт. Расположение Бююкчекмедже Остров и участ…
$1,14 млн
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Параметры недвижимости в Selimpasa Mahallesi, Турция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов