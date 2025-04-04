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Виллы в Selimpasa Mahallesi, Турция

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2 объекта найдено
Вилла 1 комната в Selimpasa Mahallesi, Турция
Вилла 1 комната
Selimpasa Mahallesi, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
General information  Location: SILIVERI/SELİMPAŞA  Construction company: ACET  Area…
$565,305
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Вилла 7 комнат со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Selimpasa Mahallesi, Турция
Вилла 7 комнат со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Selimpasa Mahallesi, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 510 м²
Количество этажей 4
Участок 10.700м2 Количество вилл 30 Магазин, 1 шт. Расположение Бююкчекмедже Остров и участ…
$1,14 млн
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Параметры недвижимости в Selimpasa Mahallesi, Турция

с гаражом
с видом на море
Недорогая
Элитная
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