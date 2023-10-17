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Квартиры-студии в Sekerhane Mahallesi, Турция

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2 объекта найдено
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Аланья, Турция
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Аланья, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 7/9
Меблированная студия в Махмутларе Рады Вам представить меблированную студию в уютном жило…
€89,000
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, в центре города в Аланья, Турция
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, в центре города
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/4
Продаём уютную квартиру в центре города Алания, 300 метром до пляжа Клеопатра, комплекс FINN…
€135,000

Параметры недвижимости в Sekerhane Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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