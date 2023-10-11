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Жильё с видом на горы в Ortaca, Турция

дома
4
1 объект найдено
Вилла 2 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Sarigerme, Турция
Вилла 2 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Sarigerme, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 1/2
Вилла со Специальным Дизайном в Окружении Природы в Мугле, Сарыгерме Вилла с особым дизайном…
€475,000

Параметры недвижимости в Ortaca, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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