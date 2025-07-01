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Дома в Коркутелях, Турция

2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Kemeragzi, Турция
Дом 3 спальни
Kemeragzi, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Добро пожаловать на уникальный жизненный опыт в Анталии. Это изысканное свойство охватывает …
$660,662
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Вилла 3 комнаты в Коркутели, Турция
Вилла 3 комнаты
Коркутели, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Летний Дом в Гармонии с Природой в Анталии, Коркутели. Отдельный летний дом расположен на ло…
$169,948
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