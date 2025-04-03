Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Koeycegiz
  4. Жилая

Купить жилую недвижимость в Koeycegiz, Турция

1 объект найдено
Дуплекс 4 комнаты в Koeycegiz, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Koeycegiz, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Этаж 1/3
Инвестиционная квартира с 3 спальнями в Мугле, Кёйджегиз. Квартира в Мугле расположена в Кёй…
$167,804
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Koeycegiz, Турция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти