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Квартиры в Kemankes Karamustafa Pasa Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня с мебелью, с террасой, с садом в Kemankes Karamustafa Pasa Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с мебелью, с террасой, с садом
Kemankes Karamustafa Pasa Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 7
Новая большая резиденция с отелями и гаванями для яхт в самом центре Стамбула, Турция Предл…
€589,685

Параметры недвижимости в Kemankes Karamustafa Pasa Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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